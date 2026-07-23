Fiat in Brasile, 50 anni di storia

Cinquant’anni dopo l’inaugurazione dello storico polo produttivo di Betim, Fiat celebra il proprio anniversario in Brasile insieme alle istituzioni del Paese. Nel corso dell’incontro a Brasilia, il CEO di Stellantis Antonio Filosa e il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva hanno ripercorso il contributo del marchio allo sviluppo industriale brasiliano e condiviso la visione di crescita futura, sostenuta da un importante piano di investimenti nel Paese.
- A Brasilia, il CEO di Stellantis Antonio Filosa incontra il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva per celebrare il 50° anniversario di Fiat in Brasile e riaffermare il forte legame tra il Gruppo e uno dei mercati più strategici a livello globale.
- L’incontro celebra mezzo secolo dalla nascita dell’Automotive Hub di Betim, nello Stato del Minas Gerais, simbolo di una crescita industriale che ha accompagnato lo sviluppo economico e occupazionale del Brasile.
- Durante il confronto con le istituzioni brasiliane, Stellantis ha illustrato il proprio programma di investimenti da 32 miliardi di real destinato al Sud America entro il 2030, con una quota significativa dedicata al sito produttivo di Betim.