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Fiat in Brasile, 50 anni di storia

Drive Club, la rubrica sui motori fotogallery
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Cinquant’anni dopo l’inaugurazione dello storico polo produttivo di Betim, Fiat celebra il proprio anniversario in Brasile insieme alle istituzioni del Paese. Nel corso dell’incontro a Brasilia, il CEO di Stellantis Antonio Filosa e il Presidente Luiz Inácio Lula da Silva hanno ripercorso il contributo del marchio allo sviluppo industriale brasiliano e condiviso la visione di crescita futura, sostenuta da un importante piano di investimenti nel Paese.

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