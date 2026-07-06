Traffico strade e autostrade a luglio: previsioni, bollini e consigli

Nelle giornate in cui il traffico sarà più intenso, è previsto che la Polizia stradale e i Carabinieri incrementeranno il numero di pattuglie in circolazione per controllare al meglio la viabilità sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali e fornire assistenza. In particolare, sono previsti maggiori controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Verifiche anche sui limiti di velocità, soprattutto nelle aree interessate da cantieri inamovibili, sul rispetto delle regole che riguardano il sorpasso o l’uso corretto delle corsie di emergenza. Saranno intensificati anche i controlli ai veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto collettivo di persone. Nelle aree di servizio e nei parcheggi autostradali, poi, saranno intensificati i controlli per contrastare la microcriminalità.

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