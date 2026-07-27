Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana, da affrontare al meglio. Sarà positiva e ricca di novità interessanti? Lavoro, soldi e amore ti stupiranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dal 27 luglio al 2 agosto.
Quello che devi sapere
ARIETE
L’inizio settimana può essere confuso, ma la grinta vi aiuta a rimettere ordine. In amore passione e audacia vi rendono più intraprendenti, anche se in coppia servirà chiarire piccoli equivoci. Sul lavoro meglio concentrare colloqui e presentazioni da mercoledì in poi, mentre la fortuna promette occasioni da valutare con più obiettività.
TORO
Mente e cuore trovano un buon accordo, anche davanti a qualche imprevisto. In amore nasce una complicità profonda, utile sia ai nuovi incontri sia ai legami già solidi. Sul lavoro siete presenti ed efficienti, mentre la fortuna può favorire buoni risultati se vi fidate dell’istinto.
GEMELLI
La settimana porta energia, audacia e qualche emozione difficile da decifrare. In amore meglio non prendere decisioni definitive, perché il cuore potrebbe confondere desideri e realtà. Sul lavoro arrivano possibilità interessanti, mentre la fortuna sostiene affari e scelte da trasformare in qualcosa di concreto.
CANCRO
Cresce il bisogno di svago, viaggi e contatti capaci di rinnovarvi. In amore il periodo favorisce incontri speciali, dialogo e maggiore tenerezza nei rapporti stabili. Sul lavoro pianificate con lucidità e comunicate con efficacia, mentre la fortuna resta buona anche se qualche uscita inattesa va gestita.
LEONE
Molti pensieri vi spingono a ripensare il presente e a immaginare nuovi traguardi. In amore passione e voglia di conquista rendono il clima più vivo. Sul lavoro il cielo sostiene iniziative e risultati, mentre la fortuna può premiare guadagni, investimenti o progetti già avviati.
VERGINE
La settimana alterna momenti brillanti e fasi in cui servirà rallentare. In amore dialogo e pazienza vi aiutano a non trasformare i dubbi in tensioni inutili. Sul lavoro siete rapidi ed efficienti, ma meglio non sovraccaricarvi, mentre la fortuna dipende dalla capacità di gestire bene intuizioni e spese.
BILANCIA
Un avvio agitato lascia presto spazio a giornate più serene e dinamiche. In amore passione e qualche piccola incomprensione convivono, ma tutto può chiarirsi facilmente. Sul lavoro controllate documenti e appuntamenti con attenzione, mentre la fortuna richiede lucidità per distinguere le vere occasioni.
SCORPIONE
La settimana parte bene e vi aiuta a sistemare questioni pratiche o familiari. In amore vi mostrate più affettuosi e disponibili, ottenendo risposte positive. Sul lavoro potete dare il meglio e affrontare anche un colloquio, mentre la fortuna non promette grandi colpi ma premia intuito e prudenza.
SAGITTARIO
La stanchezza può farsi sentire, quindi meglio proteggere energie e serenità. In amore il clima è più delicato e chiede di non ingigantire sensazioni passeggere. Sul lavoro la situazione resta stabile e può arrivare una conferma, mentre la fortuna vi evita una scelta poco favorevole.
CAPRICORNO
La settimana scorre abbastanza bene, purché gestiate con cura comunicazioni e imprevisti. In amore contano gesti concreti più delle parole. Sul lavoro serve pazienza se siete ancora alle prese con la routine, mentre la fortuna consiglia prudenza su investimenti, mutui o trattative importanti.
ACQUARIO
Un periodo più lineare vi aiuta a dare forma a un progetto rimasto confuso. In amore passione e sensualità rendono il clima più intenso, soprattutto per chi è single. Sul lavoro procedete con determinazione e senza grandi ostacoli, mentre la fortuna chiede misura nelle uscite legate a svago e vacanze.
PESCI
La settimana valorizza dialogo, lucidità e capacità di mediazione. In amore emozioni contrastanti possono confondervi, quindi meglio ascoltare l’intuito senza agire d’impulso. Sul lavoro restate attenti e pronti a risolvere problemi, mentre la fortuna invita a evitare acquisti dettati dall’umore.