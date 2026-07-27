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Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 luglio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Ai nastri di partenza c'è una nuova giornata da affrontare: sarà degna di nota? Lavoro, amore e finanze ti sorrideranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 27 luglio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

Oggi potete contare su fiducia, iniziativa e una forte voglia di riuscire. In amore il vostro fascino cresce e vi aiuta a conquistare chi vi interessa. Sul lavoro alleanze e contatti possono portare conferme importanti, mentre la fortuna vi sostiene anche davanti a piccoli contrattempi.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Un cielo più chiaro vi aiuta a recuperare sicurezza e voglia di affermarvi. In amore nuove occasioni possono sorprendervi e farvi sentire meno soli. Sul lavoro riuscite a evitare un impegno poco adatto a voi, mentre la fortuna favorisce scelte pratiche e ben amministrate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

Una spinta vivace vi porta verso interessi nuovi e obiettivi più ambiziosi. In amore qualcuno potrebbe guardarvi con occhi diversi e accendere il vostro entusiasmo. Sul lavoro arrivano soddisfazioni e risultati importanti, mentre la fortuna invita a valorizzare ciò che avete ottenuto.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Prontezza e intuito vi aiutano a superare piccoli ostacoli con naturalezza. In amore serve ritrovare sintonia e stupire chi avete accanto con più presenza. Sul lavoro chiarite eventuali tensioni con intelligenza, mentre la fortuna vi permette una concessione desiderata da tempo.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

La giornata porta energia positiva, ma anche qualche passaggio da gestire con calma. In amore potete vivere una conquista intensa e più consapevole. Sul lavoro una conversazione delicata va lasciata decantare, mentre la fortuna consiglia di evitare acquisti troppo impegnativi. 

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Arrivano conferme nei rapporti e un clima più sereno attorno a voi. In amore il fascino aumenta e può portarvi incontri o attenzioni inattese. Sul lavoro siete dinamici, precisi e convincenti, mentre la fortuna sostiene scelte ben valutate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Una nuova sicurezza vi accompagna e vi aiuta a vivere meglio la giornata. In amore una conoscenza può risvegliare sensazioni che avevate messo da parte. Sul lavoro la routine pesa, ma riuscite a mantenere equilibrio, mentre la fortuna vi porta a sostenere una persona cara.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Oggi ritrovate appagamento, lucidità e voglia di costruire qualcosa di importante. In amore fantasia e desiderio rendono il clima più intenso. Sul lavoro intuito e organizzazione vi permettono mosse vincenti, mentre la fortuna vi aiuta a gestire bene una scelta pratica.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

La giornata vi offre occasioni favorevoli e una forte voglia di primeggiare. In amore fascino e serenità possono rendere più vivo il rapporto. Sul lavoro potete guadagnare spazio se agite con freddezza e strategia, mentre la fortuna sostiene un buon affare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Alcune questioni diventano più chiare e vi permettono di ritrovare controllo. In amore serve dedicare più tempo e attenzione a chi avete accanto. Sul lavoro la vostra preparazione vi protegge dalle critiche, mentre la fortuna premia risparmio e buon senso.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Forma e lucidità tornano a sostenervi, aiutandovi a correggere il tiro. In amore flirt, leggerezza e complicità possono migliorare il clima. Sul lavoro arriva una spinta al cambiamento, mentre la fortuna vi invita a procedere senza fretta.

 

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PESCI

Estro e intelligenza vi rendono più brillanti in ogni situazione. In amore una nuova conoscenza può chiedervi maggiore decisione. Sul lavoro diplomazia e strategia vi aiutano a superare un confronto, mentre la fortuna favorisce un investimento o una scelta importante.

 

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