Sulla questione delle accise mobili "è in atto una verifica per poterle utilizzare, considerato che per stabilire ricavi dell'Iva derivanti dall'aumento del costo dei carburanti occorre un arco temporale di due mesi". E "prevedere speciali misure sul carburante attraverso le social card è un'idea sulla quale si sta lavorando", ha spiegato anche il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti, in un'intervista al Corriere della Sera. "Quel che si può fare ancora lo faremo, penso nei prossimi giorni", ha aggiunto, sottolineando che però "tutto va fatto con grande prudenza, perché ci troviamo in una contingenza complicata per cui nessuno può dire cosa accadrà tra tre giorni nello stretto di Hormuz".