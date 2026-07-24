I prezzi di benzina e gasolio continuano a salire e il governo lavora a possibili contromisure. La questione è stata affrontata in un colloquio tra Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, dedicato al quadro economico generale e in particolare all'andamento dei carburanti. Secondo fonti di governo, l'esecutivo "sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all'eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili". Altri incontri sono attesi nei prossimi giorni.

ITA-POLITICA-GIORGIA MELONI-CAMERA DEI DEPUTATI- LEO XIV - ©IPA/Fotogramma