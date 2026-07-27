La Sezione specializzata in materia di Impresa della Corte ha accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini contro Ilva in As e Acciaierie d'Italia in As. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, evidenziando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al "progressivo ammaloramento dello stabilimento"

L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto sarà chiusa entro 90 giorni. A deciderlo è stata la Sezione specializzata in materia di Impresa della Corte d'appello di Milano, dopo aver accolto il reclamo presentato da un gruppo di cittadini e genitori tarantini contro Ilva in As e Acciaierie d'Italia in As. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'asbesto e alla riduzione delle emissioni sottili. Una decisione che ribalta la sentenza del Tribunale, evidenziando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al "progressivo ammaloramento dello stabilimento".