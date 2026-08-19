Il sacerdote non è più parroco di Santa Maria Maggiore a Vicofaro e San Niccolò a Ramini. La vicenda è iniziata a luglio 2025, dopo lo sgombero da parte della polizia di un gruppo di migranti ospitati nei locali della parrocchia. I ricorsi di don Biancalani contro la decisione dell’allora vescovo di Pistoia Tardelli non sono stati accolti dalla Santa Sede: ora il prete ha sessanta giorni per presentare un ultimo ricorso ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Era diventato il simbolo dell’accoglienza a Vicofaro, Pistoia. Don Massimo Biancalani, il “prete dei migranti” che si è guadagnato questo titolo per il suo operato, spesso discusso e criticato, a favore delle persone più in difficoltà, è stato rimosso da parroco di Santa Maria Maggiore a Vicofaro e San Niccolò a Ramini. Dopo anni passati al servizio delle due comunità toscane, il parroco lo scorso anno è stato accusato di violazione del diritto canonico per le sue attività con i migranti. Don Massimo, dopo un lungo procedimento passato per due volte dal Vaticano, si è visto respingere i ricorsi presentati alla Santa Sede e ora è costretto ad allontanarsi.

Cosa è successo La vicenda legale di don Massimo Biancalani è iniziata a luglio 2025, quando la polizia in tenuta antisommossa è intervenuta per sgomberare i migranti ospitati nei locali di proprietà della parrocchia di Vicofaro. Dopo questo episodio, l’allora vescovo di Pistoia e Pescia, monsignor Fausto Tardelli, ha deciso di allontanare don Massimo dalle parrocchie, offrendogli in un primo momento un ricollocamento negli uffici amministrativi della Diocesi. Il sacerdote ha però rifiutato il trasferimento e, per questo, gli è stata tolta la rappresentanza legale di Vicofaro.