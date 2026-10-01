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Casa Montecarlo, Pg Appello chiede prescrizione per Gianfranco Fini e i Tulliani

Cronaca

Al centro della vicenda c'è la vendita della casa di Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore. In primo grado, nel 2024, Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni con l'accusa di riciclaggio

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La procura generale ha chiesto, nel processo d’Appello in corso a Roma, di dichiarare il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l’ex presidente della Camera Gianfranco Fini, per la compagna Elisabetta Tulliani, per il fratello Giancarlo Tulliani e per il padre Sergio Tulliani accusati di riciclaggio.

Il caso della casa di Montecarlo

Al centro della vicenda giudiziaria c’è la vendita della casa di Montecarlo, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, che sarebbe stata acquistata, secondo l'accusa, da Giancarlo Tulliani attraverso società off-shore. Un’operazione effettuata nel 2008, per poco più di 300mila euro e che con la vendita dell'immobile nel 2015 fruttò un milione e 360mila dollari. 

Le parole in aula

“La sentenza di primo grado è condivisibile mentre non condivido le censure proposte con gli atti di appello proposti dai difensori degli imputati - ha detto il sostituto procuratore generale Roberto Felici nel corso della requisitoria davanti ai giudici della seconda sezione della Corte di Appello di Roma - Va preso atto dell’intervenuta prescrizione per i reati contestati”.

Dal canto suo la difesa dell’ex leader di Alleanza Nazionale, con gli avvocati Francesco Caroleo Grimaldi e Michele Sarno, ha chiesto in via principale l’assoluzione “perché il fatto non sussiste” e in via subordinata di dichiarare la prescrizione.  

La sentenza nel 2027

In primo grado, nell'aprile del 2024, Fini venne condannato a 2 anni e 8 mesi, la compagna Elisabetta Tulliani e il padre Sergio a 5 anni, il fratello Giancarlo a 6 anni. La sentenza di appello è attesa a febbraio 2027.

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