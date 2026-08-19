Il procuratore capo Antonio D'Amato, che ha aperto una inchiesta per furto pluriaggravato dopo la sottrazione delle opere di Antonello da Messina, ha detto che "le piste che stiamo seguendo vanno in una molteplicità di direzioni, compresa quella della complicità interna”. Al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti. Il museo intanto ha riaperto al pubblico, con un telo nero a coprire la base dove erano sistemate le tavole del Polittico ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La procura di Messina sta battendo diverse piste nella caccia al gruppo che a Ferragosto ha rubato quattro opere del pittore Antonello da Messina dal museo regionale nella città sullo Stretto. Il procuratore capo Antonio D'Amato, che ha aperto una inchiesta per furto pluriaggravato, ha detto che "le piste che stiamo seguendo vanno in una molteplicità di direzioni, compresa quella della complicità interna. Al vaglio della procura i buchi della vigilanza e degli addetti”. Inoltre ha aggiunto che “non si può scartare l'ipotesi che dietro questo furto milionario ci possa essere il coinvolgimento della criminalità di tipo mafioso, storicamente interessata al furto delle opere d'arte". Il museo intanto ha riaperto al pubblico, con un telo nero a coprire la base dov'erano sistemate le tavole del Polittico.

La ricostruzione del ‘colpo di Ferragosto’ Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la banda avrebbe lasciato diverse tracce che sono state raccolte dagli esperti della scientifica, al lavoro per analizzare ogni minimo dettaglio. La dinamica del furto - con l'allarme scattato regolarmente e le telecamere di video-sorveglianza che hanno ripreso la scena - farebbe ipotizzare che chi ha agito, col volto coperto da caschi, non avrebbe avuto un piano particolarmente dettagliato, considerando poi che durante la fuga due opere sono state abbandonate su un muretto esterno del museo. Nessuna anomalia sarebbe emersa dalle verifiche fatte sui verbali interni, redatti dal personale del museo, nei giorni antecedenti al furto. Leggi anche Furto opere Antonello da Messina, cosa sappiamo del colpo al museo