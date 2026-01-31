Dal Guggenheim di Abu Dhabi al Kanal di Bruxelles, i musei del 2026

 Tutti i musei che apriranno nel mondo nel 2026 | Sky TG24
Dal Kanal di Bruxelles al Guggenheim di Abu Dhabi, i musei che apriranno nel 2026

Edifici dalla forma di un'astronave e strutture avveniristiche costruite sull'acqua. Ma anche esperimenti urbani che uniscono reale e digitale e poli culturali situati in vecchi magazzini del caffè. Questa settimana con ON THE ROAD vi portiamo alla scoperta dei musei in procinto di aprire nel 2026 per un viaggio che dall'Europa ci porta negli Stati Uniti dopo aver attraversato Giappone, Emirati Arabi, Brasile, Cina, Uzbekistan e Africa

a cura di Costanza Ruggeri 

