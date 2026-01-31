Dal Guggenheim di Abu Dhabi al Kanal di Bruxelles, i musei del 2026

4/16

Arriviamo a Bruxelles per la terza tappa del nostro giro del mondo alla scoperta dei musei che apriranno nel 2026. Ospitato nell’ex garage Citroën del 1934, sul margine nord-occidentale del centro cittadino, il KANAL - CENTRE POMPIDOU sarà uno dei più grandi poli espositivi d’Europa con 12.500 metri quadrati di spazi per mostre distribuiti su cinque livelli. L'inaugurazione è prevista per il 28 novembre e, tra le opere in mostra, ci saranno capolavori di Matisse, Picasso e Giacometti accanto ad artisti belgi e italiani come Raffaella Crispino e Simona Denicolai.

