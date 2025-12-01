Valencia e il Santo Graal: viaggio tra storia, arte e religione

Introduzione

È la città del Santo Graal da più di 600 anni. Valencia custodisce dal 1424 il calice dal quale avrebbe bevuto Gesù durante l’Ultima Cena (e con il quale, secondo la tradizione, Giuseppe d'Arimatea raccolse il sangue di Cristo sulla croce). A portarlo in Spagna sarebbe stato San Lorenzo, martire nel III secolo, incaricato da papa Sisto II di allontanare la coppa da Roma per proteggerla dalla persecuzione dell’imperatore Valeriano. Il primo documento che ne certifica la presenza in territorio iberico (nel monastero di San Juan de la Peña, sui Pirenei) è datato 1399.

Una storia, quella di una delle reliquie più venerate – e documentate - della cristianità, nella quale la scienza si intreccia con la fede, l’evidenza archeologica si fonde con la suggestione religiosa. È provato, infatti, che quella coppa in agata levigata (larga poco più di 9 centimetri e altra 5,5) è stata realizzata tra il IV secolo a.C. e il I d.C. in un laboratorio orientale (probabilmente in Egitto, Siria o Palestina). È provato che arrivò a Valencia come parte del tesoro di re Alfonso il Magnanimo, ceduto poi alla Chiesa in cambio di un prestito per finanziare la conquista del Regno di Napoli. Ed è infine provato che il Santo Graal fece il suo ingresso nella Cattedrale di Valencia nel 1437. Ma qui le prove storiche e scientifiche si fermano per fare spazio al credo cristiano. Da quel calice hanno bevuto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, rispettivamente nel 1982 e nel 2006, confermando di fatto l'importanza della reliquia.

E al Santo Calice è dedicato l’Anno Giubilare che papa Francesco ha istituito nel 2015, rendendo Valencia una delle sette Città Giubilari al mondo. Iniziato ufficialmente lo scorso 30 ottobre con una messa nella Cattedrale, il III Anno Giubilare del Santo Calice offre per dodici mesi a fedeli e turisti la possibilità di ottenere l'indulgenza plenaria. L'evento rappresenta molto più di una semplice ricorrenza religiosa: è un invito a esplorare la storia, la fede e la cultura di una città, Valencia, che si racconta attraverso la sua reliquia più celebre.