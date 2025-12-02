Spa in alta quota, i centri benessere più lussuosi delle Alpi italiane

Peeling alla polenta e massaggi all’olio di pino mugo e fieno, ma anche infusioni di platino e trattamenti alle erbe di campo. E ancora, vasche idromassaggio con affaccio sulle Dolomiti e saune panoramiche. Dalla Valle d’Aosta al Veneto passando per l’Alto Adige, l’arco alpino italiano offre diverse soluzioni per una pausa di fine anno esclusiva all’insegna del relax. Per la rubrica viaggi ON THE ROAD abbiamo selezionato alcune strutture con vista mozzafiato sulle montagne

a cura di Costanza Ruggeri