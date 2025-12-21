Buon solstizio d'inverno 2025, frasi e immagini da inviare. FOTO

 Buongiorno e buon solstizio d'inverno 2025, frasi e immagini da inviare su WhatsApp | Sky TG24
Buongiorno e buon solstizio d'inverno 2025, frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO

Lifestyle fotogallery
10 foto
©IPA/Fotogramma

Come ogni anno il 21 dicembre cade il solstizio d’inverno, segnando ufficialmente l'inizio della stagione più fredda dell'anno. In questa giornata si assiste anche alla notte più lunga. Il passaggio alla stagione invernale rappresenta per molti un momento di svolta e di cambiamento, accompagnato anche dalla magia delle feste natalizie. Ecco una serie di auguri e messaggi da inviare a parenti e amici per questa giornata

