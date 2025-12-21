Buon solstizio d'inverno 2025, frasi e immagini da inviare. FOTO

Buongiorno e buon solstizio d'inverno 2025, frasi e immagini da inviare su WhatsApp. FOTO
Come ogni anno il 21 dicembre cade il solstizio d’inverno, segnando ufficialmente l'inizio della stagione più fredda dell'anno. In questa giornata si assiste anche alla notte più lunga. Il passaggio alla stagione invernale rappresenta per molti un momento di svolta e di cambiamento, accompagnato anche dalla magia delle feste natalizie. Ecco una serie di auguri e messaggi da inviare a parenti e amici per questa giornata
- Con il solstizio d’inverno, che ogni anno cade il 21 dicembre, inizia ufficialmente la stagione più fredda dell'anno. In questa ricorrenza inoltre, si assiste anche alla notte più lunga: il sole sorge più tardi e tramonta prima rispetto a qualsiasi altro giorno. Il passaggio alla stagione invernale continua a essere vissuto come un momento di svolta e di cambiamento, accompagnato anche dalla magia delle feste natalizie.
- Come ormai accade ogni anno, il solstizio d'inverno rappresenta anche un'occasione per inviare e condividere con parenti e amici auguri, riflessioni e immagini dedicate alla stagione fredda. Abbiamo quindi selezionato una serie di frasi e immagini da inviare su WhatsApp per celebrare il solstizio invernale con un messaggio semplice ma significativo.
- Partiamo con un messaggio semplice ma affettuoso: "Buon solstizio d’inverno. Che la notte più lunga dell’anno porti silenzio e pace, e che la luce che ritorna illumini i giorni a venire".
- Per i più romantici, ecco invece un augurio più poetico: "Nel giorno più breve dell’anno, la luce ricomincia il suo cammino. Buon solstizio d’inverno, che questo passaggio accenda speranza e nuovi sogni".
- Ecco invece un messaggio per donare speranza e positività alle persone più care: "Buon solstizio d’inverno! Da oggi la luce torna a crescere lentamente, insieme alla speranza e alle buone intenzioni".
- Una dedica per i nostri più cari amici: "Nel giorno più corto dell’anno ti mando un pensiero luminoso. È il momento perfetto per rallentare,
scaldarsi dentro e guardare avanti con fiducia. Buon solstizio d’inverno, che il freddo resti fuori e il calore ti accompagni sempre".
- Non mancano poi gli affettuosi auguri per la famiglia: "Buon solstizio d’inverno a tutta la famiglia. Che il calore degli affetti e della casa renda l’inverno più dolce e sereno".
- Ecco infine un augurio speciale per le persone più care, capace di strappare un sorriso: "Che questo solstizio d’inverno segni un passaggio gentile. Un tempo di quiete, riflessione e rinascita, con luce nuova per i giorni che verranno".
- Ecco invece una dedica simbolica, per donare speranza e ottimismo: "La terra si ferma, il tempo cambia direzione. Buon solstizio d’inverno, che il nuovo ciclo sia ricco di armonia ed equilibrio".
- Infine, un augurio dolce per le persone a cui vogliamo bene: "Buon solstizio d’inverno. Che la notte più lunga dell’anno porti con sé calma, riflessione e nuovi inizi. Da oggi la luce torna a crescere e, con lei, anche i sorrisi, la serenità e tutto ciò che rende speciali i momenti condivisi".