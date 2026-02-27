Allineamento di sei Pianeti del Sistema Solare: cos'è e dove vederlo

Domani, 28 febbraio , subito dopo il tramonto Saturno, Mercurio, Nettuno, Venere, Urano e Giove si allineeranno nel cielo. Tra questi, i più luminosi della serata saranno Venere, Mercurio, Saturno e Giove, facilmente riconoscibili anche a occhio nudo, mentre per Nettuno e Urano servirà almeno un binocolo

Domani, venerdì 28 febbraio, il cielo offrirà un evento raro e affascinante: sei pianeti visibili contemporaneamente lungo il piano dell'eclittica. A partire dalle 18:45 circa, dalle nostre latitudini sarà possibile individuare Venere, Mercurio, Saturno, Nettuno, Urano e Giove, distribuiti da ovest verso sud-ovest.

Dove guardare e cosa aspettarsi

L'osservazione sarà possibile già poco dopo il tramonto, con i pianeti distribuiti a diverse altezze sull'orizzonte: Venere e Mercurio saranno molto bassi sull'orizzonte occidentale; Mercurio sarà debole; Nettuno e Saturno si troveranno a circa 10° di altezza; Urano e Giove saranno più in alto, intorno ai 60°. A occhio nudo saranno visibili Venere, Mercurio, Saturno e Giove. Quest'ultimo sarà il più brillante dopo la Luna, che domani avrà una fase del 91%. Per Nettuno e Urano servirà almeno un buon binocolo.