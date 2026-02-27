Allineamento di sei Pianeti del Sistema Solare: cos'è e dove vederlo

Allineamento di sei Pianeti del Sistema Solare: cos'è, ogni quanto avviene e dove vederloScienze
Domani, 28 febbraio, subito dopo il tramonto Saturno, Mercurio, Nettuno, Venere, Urano e Giove si allineeranno nel cielo. Tra questi, i più luminosi della serata saranno Venere, Mercurio, Saturno e Giove, facilmente riconoscibili anche a occhio nudo, mentre per Nettuno e Urano servirà almeno un binocolo
Domani, venerdì 28 febbraio, il cielo offrirà un evento raro e affascinante: sei pianeti visibili contemporaneamente lungo il piano dell'eclittica. A partire dalle 18:45 circa, dalle nostre latitudini sarà possibile individuare Venere, Mercurio, Saturno, Nettuno, Urano e Giove, distribuiti da ovest verso sud-ovest.
Cosa significa davvero "allineamento"
Nel linguaggio astronomico, il termine "allineamento" non indica che i pianeti si dispongono su una linea retta vista dal Sole. Significa invece che, dal punto di osservazione terrestre, più pianeti risultano visibili nello stesso settore di cielo, entro un arco relativamente ristretto.
Un allineamento perfettamente geometrico è impossibile da cogliere a occhio nudo e, in ogni caso, estremamente raro. L'ultimo episodio risale al 10 marzo 1982, quando tutti i pianeti (eccetto la Terra) si trovavano entro circa 95°.
Leggi anche
Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di febbraio
Dove guardare e cosa aspettarsi
L'osservazione sarà possibile già poco dopo il tramonto, con i pianeti distribuiti a diverse altezze sull'orizzonte: Venere e Mercurio saranno molto bassi sull'orizzonte occidentale; Mercurio sarà debole; Nettuno e Saturno si troveranno a circa 10° di altezza; Urano e Giove saranno più in alto, intorno ai 60°. A occhio nudo saranno visibili Venere, Mercurio, Saturno e Giove. Quest'ultimo sarà il più brillante dopo la Luna, che domani avrà una fase del 91%. Per Nettuno e Urano servirà almeno un buon binocolo.
Come osservare al meglio il fenomeno
Per godersi lo spettacolo non servono strumenti particolari: l'occhio nudo è sufficiente. Tuttavia, alcune accortezze possono fare la differenza: allontanarsi dalle luci cittadine, che riducono la visibilità dei corpi celesti più deboli; scegliere un luogo con orizzonte occidentale libero, senza palazzi o rilievi; preferire un luogo di campagna, dove il cielo è più buio e l'eclittica risulta più evidente. In condizioni favorevoli sarà possibile seguire la linea immaginaria dell'eclittica tracciata da Venere, Saturno e Giove, i tre pianeti più luminosi della serata.