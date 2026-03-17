Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Scoperto un pianeta simile alla Terra, si chiama GJ 887 e si trova a 10 anni luce da noi

Scienze
science.nasa.gov

Le sue caratteristiche lo rendono abitabile dall’essere umano perché può ospitare acqua liquida. La sua massa è di 1,46 Terre e impiega 4,4 giorni per completare un'orbita della sua stella: la vicinanza di questo sistema alla Terra può rendere più simpatica l’osservazione agli scienziati che possono studiarne l’atmosfera

ascolta articolo

Si trova a 10 anni luce dalla Terra e presenta caratteristiche di abitabilità da parte dell’uomo: GJ 887 è un super esopianeta terrestre la sua scoperta è stata annunciata dalla Nasa a marzo del 2026. Come spiega l’Agenzia spaziale americana, questo pianeta orbita attorno a una stella di tipo M. La sua massa è di 1,46 Terre, impiega 4,4 giorni per completare un'orbita della sua stella e dista 0,0417 Unità Astronomiche dalla sua stella. La sua posizione nello spazio lo rende in grado di ospitare acqua liquida, una caratteristica fondamentale per la sopravvivenza dell’essere umano sul pianeta. 

GJ 887
GJ 887 - science.nasa.gov

Analisi e osservazione

Questo tipo di scoperte aprono a nuove possibilità nella ricerca di diversi luoghi che possano diventare casa per l’uomo. La vicinanza di questo sistema rende più semplice anche la sua osservazione: come spiegano i siti specializzati, gli astronomi possono essere in grado di analizzarne l’atmosfera grazie a strumenti di prossima generazione come l'Habitable Worlds Observatory o gli interferometri del progetto LIFE. Tuttavia, ci sono ancora troppi dubbi che devono essere sciolti, come la composizione del pianeta che potrebbe essere roccioso, oceanico o talmente denso da non essere realmente abitabile. Tutti elementi che gli scienziati cercheranno di comprendere nel prossimo futuro ma che aprono a nuove possibilità per gli studi dello Spazio.

su insider

Artemis II: nuovo Countdown, tra rischi e speranze
FOTOGALLERY

©Getty

1/8
Mondo

Spazio, 40 anni fa il disastro dello shuttle Challenger

Il 28 gennaio 1986 lo shuttle Challenger decollò dal Kennedy Space Center in Florida per la missione STS-51-L. Dopo 73 secondi dal lancio, il veicolo esplose causando la morte dei 7 astronauti a bordo. Le vittime furono Francis Scobee, Michael J. Smith, Judith Resnik, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis e Christa McAuliffe. L'evento segnò profondamente la storia spaziale internazionale

Vai alla Fotogallery

Scienze: Ultime notizie

Scienze, la vita degli elefanti preistorici rivelata dai denti fossili

Scienze

Il Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università di Modena e Reggio Emilia firma...

14 marzo, il Pi Greco Day è la Giornata della Matematica

Scienze

La data scelta per celebrare il ‘re dei numeri’ non è casuale, perché in stile anglosassone si...

Artemis 2: la missione spaziale verso la Luna prevista per aprile

Scienze

Dopo il guasto risolto allo Space Launch System, la NASA programma il trasferimento del razzo e...

Raro esemplare di pesce luna trovato spiaggiato a Marina di Ravenna

Scienze

Gli esperti del Centro Ricerche e Conservazione Fauna Marina analizzeranno la carcassa per...

Il calendario lunare di marzo 2026

Scienze

Il mese in corso sarà caratterizzato da un calendario lunare ricco di appuntamenti, con la Luna...

Scienze: I più letti