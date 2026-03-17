Le sue caratteristiche lo rendono abitabile dall’essere umano perché può ospitare acqua liquida. La sua massa è di 1,46 Terre e impiega 4,4 giorni per completare un'orbita della sua stella: la vicinanza di questo sistema alla Terra può rendere più simpatica l’osservazione agli scienziati che possono studiarne l’atmosfera

Si trova a 10 anni luce dalla Terra e presenta caratteristiche di abitabilità da parte dell’uomo: GJ 887 è un super esopianeta terrestre la sua scoperta è stata annunciata dalla Nasa a marzo del 2026. Come spiega l’Agenzia spaziale americana, questo pianeta orbita attorno a una stella di tipo M. La sua massa è di 1,46 Terre, impiega 4,4 giorni per completare un'orbita della sua stella e dista 0,0417 Unità Astronomiche dalla sua stella. La sua posizione nello spazio lo rende in grado di ospitare acqua liquida, una caratteristica fondamentale per la sopravvivenza dell’essere umano sul pianeta.