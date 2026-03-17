Scoperto un pianeta simile alla Terra, si chiama GJ 887 e si trova a 10 anni luce da noiScienze
Le sue caratteristiche lo rendono abitabile dall’essere umano perché può ospitare acqua liquida. La sua massa è di 1,46 Terre e impiega 4,4 giorni per completare un'orbita della sua stella: la vicinanza di questo sistema alla Terra può rendere più simpatica l’osservazione agli scienziati che possono studiarne l’atmosfera
Si trova a 10 anni luce dalla Terra e presenta caratteristiche di abitabilità da parte dell’uomo: GJ 887 è un super esopianeta terrestre la sua scoperta è stata annunciata dalla Nasa a marzo del 2026. Come spiega l’Agenzia spaziale americana, questo pianeta orbita attorno a una stella di tipo M. La sua massa è di 1,46 Terre, impiega 4,4 giorni per completare un'orbita della sua stella e dista 0,0417 Unità Astronomiche dalla sua stella. La sua posizione nello spazio lo rende in grado di ospitare acqua liquida, una caratteristica fondamentale per la sopravvivenza dell’essere umano sul pianeta.
Analisi e osservazione
Questo tipo di scoperte aprono a nuove possibilità nella ricerca di diversi luoghi che possano diventare casa per l’uomo. La vicinanza di questo sistema rende più semplice anche la sua osservazione: come spiegano i siti specializzati, gli astronomi possono essere in grado di analizzarne l’atmosfera grazie a strumenti di prossima generazione come l'Habitable Worlds Observatory o gli interferometri del progetto LIFE. Tuttavia, ci sono ancora troppi dubbi che devono essere sciolti, come la composizione del pianeta che potrebbe essere roccioso, oceanico o talmente denso da non essere realmente abitabile. Tutti elementi che gli scienziati cercheranno di comprendere nel prossimo futuro ma che aprono a nuove possibilità per gli studi dello Spazio.
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