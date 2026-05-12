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Countdown - Dallo spazio alla terra, le nuove puntate della serie di Sky TG24

Scienze

La nuova serie del programma, che riparte il 16 maggio, è in onda ogni sabato alle 21:30 su Sky TG24 per raccontare come lo spazio stia diventando sempre più centrale per il futuro dell’umanità e per l’economia globale

Nella nuova serie dell’approfondimento di Sky Tg24 Countdown- Dallo Spazio alla Terra raccontiamo come il sogno di un'umanità extraterrestre stia passando dalla fantasia alla realtà, grazie al contributo della scienza e dell’innovazione tecnologia. Se un tempo l'immaginazione puntava direttamente verso Marte, oggi la priorità è tornata a essere la Luna, che a oltre cinquant’anni dalle missioni Apollo diventa il nuovo avamposto delle missioni spaziali oltre l’orbita bassa. Grazie al programma internazionale guidato dalla NASA Artemis e alla competizione tra Stati Uniti e Cina, il nostro satellite si prepara a ospitare la prima colonia umana su un altro mondo.

Countdown, in onda il sabato alle 21:30 su Sky Tg24, è il racconto di come lo spazio stia diventando sempre più centrale per il futuro dell’umanità, per l’economia globale e la geopolitica. Il tutto in circa dieci minuti, il tempo necessario a un razzo per raggiungere l’orbita terrestre (LA STAGIONE PRECEDENTE).

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