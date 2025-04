Countdown - Dallo spazio alla terra, la nuova serie su Sky Tg24

La nuova serie del programma, realizzato in coproduzione con Libero Produzioni e condotto da Emilio Cozzi e Marta Meli, in onda ogni sabato alle 18:40 e in replica la domenica alle 21:30, per raccontare come lo spazio stia diventando sempre più centrale per il futuro dell’umanità e per l’economia globale

E' tornata su Sky TG24 la nuova serie di Countdown – Dallo spazio alla terra. Il programma, realizzato in coproduzione con Libero Produzioni e condotto da Emilio Cozzi e Marta Meli, propone sei nuovi episodi ricchi di approfondimenti e ospiti d’eccezione: andrà in onda ogni sabato alle 18:40 e in replica la domenica alle 21:30, per raccontare come lo spazio stia diventando sempre più centrale per il futuro dell’umanità e per l’economia globale. Il tutto in circa 10 minuti, il tempo necessario a un razzo per raggiungere l’orbita terrestre.

La prima puntata La prima puntata della serie è andata in onda il 12 aprile, una data simbolica per l’esplorazione spaziale che celebra il primo volo umano nello spazio di Jurij Gagarin nel 1961. Proprio per celebrare questa data storica, la prima puntata della nuova serie (GUARDA IL VIDEO) ha visto la partecipazione speciale degli astronauti Esa Paolo Nespoli e Anthea Comellini, che hanno condiviso le loro esperienze e riflessioni sull’evoluzione dell’esplorazione spaziale e sul futuro dell’essere umano oltre la Terra. Comellini ha parlato dell'importanza dello spazio: “Lo spazio è una risorsa fondamentale perché da esso dipendono un sacco di servizi che ormai sono necessari per l’umanità e quindi è fondamentale continuare a fare ricerca e a sfruttarlo, però in quanto risorsa è anche un qualcosa che dobbiamo proteggere”. Nespoli ha sottolineato: “Dallo spazio la terra sembra un tutt’uno è veramente questa culla che ci ha fatto crescere, ed è molto bello, se ne percepisce la delicatezza anche se la Terra non è delicata, siamo noi delicati sulla terra e questo si sente quando sei nello spazio”. La puntata ha visto anche la partecipazione di Michele Ghedina, Ceo & founder di Vitruvian VR, per scoprire come il loro avanzato simulatore possa offrire a chiunque l’opportunità di sperimentare il volo spaziale e comprendere le potenzialità di questa tecnologia nel campo della formazione aerospaziale.