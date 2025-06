Luna piena delle Fragole a giugno: come e quando vederla

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cielo e delle meraviglie naturali, che si verificherà nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno. La tradizione del nome è nata in Nord America, in particolare tra le popolazioni indigene algonchine ed è legata alla raccolta di questo frutto

La luna piena di giugno, nota anche come "Luna delle Fragole", si verificherà l'11 giugno 2025. Tecnicamente, la luna raggiungerà la sua fase di piena alle 9.44 del mattino di mercoledì 11, ma sarà solo dopo il tramonto che il nostro satellite offrirà il meglio di sé, emergendo alto e brillante all’orizzonte. Per godere appieno di questo spettacolo, sarà necessario attendere le ore serali, quando il cielo sarà buio e libero dalla luce del sole. Questo plenilunio è chiamato così perché coincide con il periodo di raccolta delle fragole in Nord America. A ciascun mese veniva assegnato un nome legato a un evento rilevante per la vita della comunità, come raccolti, caccia, pesca, fioriture e fenomeni atmosferici. La luna piena di giugno viene spesso associata all'inizio della stagione calda e alla crescita di nuove piante.

Uno spettacolo da non perdere

Il massimo della sua luminosità sarà alle 09:44 ora italiana, quando il disco lunare apparirà completamente illuminato nella costellazione dello Scorpione, vicino alla stella Antares. Quindi in Italia bisognerà attendere la notte tra mercoledì e giovedì per ammirarla. La Luna sarà bassa sopra l'orizzonte, facendo sì che la sua luce si disperda nell'atmosfera, regalando una tonalità rosa o rossa. A seconda delle condizioni atmosferiche, potrebbe apparire anche arancione, gialla o blu, a causa di fattori come la polvere, il fumo o la nebbia nell'aria. Il plenilunio di giugno è un momento speciale, sia dal punto di vista astronomico che culturale. Come indicato dalla NASA, però, ai nostri occhi la Luna appare piena per circa tre giorni, con il giorno del plenilunio al centro, pertanto lo spettacolo celeste sarà visibile tra la sera del 10 e quella del 12. Molti considerano questo momento come un periodo di rinascita e di riflessione. Si ritiene che la luna piena delle fragole abbia un'influenza positiva sull'energia e sulle emozioni.