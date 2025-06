Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di giugno

Da Venere al massimo splendore all’occultazione di Marte e alla Luna Piena Fragola, giugno 2025 offre qualcosa di spettacolare quasi ogni notte. Nel cielo di giugno, infatti, si potranno ammirare diversi eventi astronomici, compresi degli sciami meteorici e la visibilità di pianeti come Saturno. L'11 giugno 2025, la Luna Piena Fragola illuminerà il cielo notturno, ma avrà una particolarità. Nell'Emisfero Nord, sarà la Luna Piena più bassa fino al 2043, rimanendo insolitamente vicina all'orizzonte. Al contrario, nell'Emisfero Sud, sarà la Luna Piena più alta fino al 2043. Il 10 giugno, un giorno prima della Luna Piena, la Luna passerà vicino ad Antares, la stella più luminosa dello Scorpione. L'avvicinamento più vicino sarà alle 11:01 GMT, con una separazione di 0°17'. In alcune aree, la Luna coprirà addirittura Antares, un evento chiamato occultazione lunare.

Origine del nome

La Luna piena di giugno è conosciuta come "Luna Fragola" perché coincideva con l’inizio della raccolta delle fragole per molte tribù dei nativi americani. In Europa, è anche chiamata "Luna Rosa" o "Luna di Miele", per via delle tonalità tenui delle serate estive e del periodo popolare per i matrimoni.