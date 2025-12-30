Eventi astronomici, i più attesi del 2026: calendario e date

Tra gli spettacoli che il firmamento ci regala ogni anno, troviamo anche i baci celesti: incontri "ravvicinati" tra due o più oggetti che da secoli incantano noi che li osserviamo dalla Terra. Tra i baci celesti più importanti del 2026 spiccano gli incontri tra Luna e Venere, che vedremo il 24 marzo e il 9 giugno, e tra Giove e Urano, che danzeranno vicini nel cielo di ottobre. Un altro avvenimento di rilievo vedrà una congiunzione planetaria a 3, con Marte, Saturno e Nettuno protagonisti nel cielo di aprile.