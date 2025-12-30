Eventi astronomici, i più attesi del 2026: calendario e date

Introduzione
L'anno sarà segnato principalmente da una spettacolare Eclissi Solare Parziale il 12 agosto, visibile anche in Italia (circa 74% di copertura al picco), e da eventi meteorici come le Perseidi (12-13 agosto) e le Geminidi (13-14 dicembre)
Quello che devi sapere
Eclissi di Sole, il 2026 pronto a oscurare la nostra Stella
Sarà un evento di richiamo mondiale e la data da segnare in rosso sul calendario, per non perdersi l'eclissi di Sole è quella del 12 agosto 2026. Alle 15:34 UTC (18:34 ora italiana) la nostra Stella inizierà a oscurarsi. Sfortunatamente alle nostre latitudini l'eclissi solare sarà solo parziale, anche se al culmine dell'evento la nostra Stella risulterà coperta per il 74% dal disco lunare.
L'eclissi lunare
A pochi giorni di distanza dall'eclissi totale di Sole, sarà la Luna a regalarci un cielo insolitamente buio. Il 28 agosto il nostro satellite naturale ci regalerà un'eclissi quasi totale, con un oscuramento del 96,2%. Per più di tre ore (dalle 02:33 alle 05:51 GMT) potremmo vedere in cielo la Luna nel cono d'ombra della Terra, assumere un insolito colore arancione intenso anziché quello rosso, tipico dell'eclissi lunare totale.
Piogge di stelle cadenti
Nel 2026 non mancheranno gli appuntamenti con gli sciami meteorici. Tra quelli principali ricordiamo le Perseidi, o Lacrime di San Lorenzo, che nel 2026 raggiungeranno il picco in una notte lontana dal plenilunio, regalando così una cornice perfetta a chi attende con ansia questo appuntamento per veder realizzati i propri desideri. Il picco delle Perseidi sarà tra il 12 e il 13 agosto, ovvero in concomitanza con il novilunio.
I pleniluni
La Luna Piena è un evento che si ripete con cadenza quasi mensile, eppure riesce ogni volta a catturare lo sguardo di migliaia di skywatcher. Il 2026 non farà certo eccezione, e troveremo ad attenderci ben 13 pleniluni caratterizzati da nomi (spesso attribuiti loro dai nativi americani) che ci ricordano i diversi cicli della natura e gli eventi naturali. In alcuni anni (come in questo) capita anche di avere un plenilunio "extra" ovvero un mese in cui si verificano due Lune Piene: in questo caso la seconda prende il nome di Luna Blu.
La Superluna di dicembre
Dovremo attendere un po' per vedere splendere la prima Superluna dell'anno, che brillerà in cielo il 24 dicembre alle 02:29 GMT (03:39 ora italiana). Sarà infatti questa la prima (e unica) Superluna Piena 2026 e ci regalerà uno spettacolo davvero speciale, visto che il nostro satellite raggiungerà la fase massima quando si troverà ad appena 356.047 km dal perielio.
Baci celesti 2026
Tra gli spettacoli che il firmamento ci regala ogni anno, troviamo anche i baci celesti: incontri "ravvicinati" tra due o più oggetti che da secoli incantano noi che li osserviamo dalla Terra. Tra i baci celesti più importanti del 2026 spiccano gli incontri tra Luna e Venere, che vedremo il 24 marzo e il 9 giugno, e tra Giove e Urano, che danzeranno vicini nel cielo di ottobre. Un altro avvenimento di rilievo vedrà una congiunzione planetaria a 3, con Marte, Saturno e Nettuno protagonisti nel cielo di aprile.