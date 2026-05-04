Introduzione
Le Eta Aquaridi sono il principale sciame meteorico del mese di maggio e raggiungono il loro picco massimo intorno al 6 maggio 2026. Generati dai detriti lasciati dalla celebre Cometa di Halley, le Eta Aquaridi sono note per le loro meteore veloci e per le scie luminose persistenti che lasciano attraversando l'atmosfera terrestre. Dove e quando saranno visibili.
Quello che devi sapere
Cos'è lo sciame meteorico delle Eta Aquaridi
Attivo ogni anno in un arco di tempo compreso tra il 19 aprile e il 28 maggio, lo sciame è un fenomeno ricorrente e prevedibile: ogni volta che la Terra, nel suo moto di rivoluzione intorno al Sole, attraversa una determinata zona dello spazio, si imbatte in una nuvola di minuscole particelle solide che, entrando nell'atmosfera ad altissima velocità, si incendiano producendo le caratteristiche scie luminose che chiamiamo "stelle cadenti". Il nome dello sciame deriva dalla stella Eta Aquarii, nella costellazione dell'Acquario, in prossimità della quale si trova il radiante, ovvero il punto del cielo dal quale sembrano provenire tutte le meteore.
La Cometa di Halley: l'origine delle Eta Aquaridi
Il corpo progenitore responsabile delle Eta Aquaridi è la Cometa di Halley, uno degli oggetti celesti più famosi e studiati della storia dell'astronomia. Nel corso dei suoi ripetuti passaggi ravvicinati al Sole, questa cometa rilascia enormi quantità di gas e polveri che si disperdono lungo la sua orbita, formando un lungo "corridoio" di detriti. Quando ogni anno, a maggio, la Terra attraversa questa scia di polvere cosmica, le particelle penetrano nella nostra atmosfera a circa 65 chilometri al secondo e si vaporizzano in brillanti lampi di luce. La stessa Cometa di Halley è responsabile anche delle Orionidi, lo sciame meteorico di ottobre. La cometa in sé non tornerà visibile nei nostri cieli prima del 2061, ma ci lascia ogni anno questo spettacolo come prezioso lascito.
Il picco del 2026: quando osservarle
Nel 2026, il picco massimo delle Eta Aquaridi è atteso intorno al 6 maggio, ma l'attività dello sciame resterà elevata per un arco di diversi giorni. La finestra di osservazione più favorevole si estende dalle mattine del 4 maggio fino a quella del 7 maggio, offrendo più opportunità agli appassionati che dovessero trovare il cielo nuvoloso in una singola notte. In ciascuna di queste mattine, il momento ideale per alzare gli occhi al cielo è quello che precede l'alba: è in questa fase notturna, quando il radiante nella costellazione dell'Acquario raggiunge la sua altezza massima sull'orizzonte, che il numero di meteore visibili è più elevato.
L'influenza della Luna nel 2026
Quest'anno le condizioni di osservazione saranno rese meno favorevoli dalla presenza della Luna. Il picco dello sciame cade appena cinque giorni dopo la Luna piena, il che significa che il nostro satellite naturale si troverà in una fase gibosa calante, con un'illuminazione dell'83% della sua superficie. Una Luna così luminosa agisce come un "inquinante luminoso" naturale, schiarendo il cielo notturno e rendendo invisibili le meteore più deboli e tenui. Per limitare questo problema, gli osservatori più accorti potranno posizionarsi in modo da nascondere la Luna dietro un albero, un edificio o qualsiasi altro ostacolo, proteggendo così la visione del resto del cielo.
La prospettiva dall'emisfero australe
Per chi vive nell'emisfero australe, le Eta Aquaridi rappresentano senza dubbio il momento clou dell'anno in fatto di sciami meteorici. Da latitudini come quelle di Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica e gran parte del Sud America, il radiante nella costellazione dell'Acquario sale più notevolmente in alto sull'orizzonte rispetto a quanto non faccia nell'emisfero nord, garantendo una visuale molto più ampia e un tasso di meteore decisamente superiore. In condizioni di cielo ottimale, durante il picco potrebbe essere visibile fino a 50 meteore all'ora. Anche qui la Luna ridurrà parzialmente lo spettacolo, ma un osservatore paziente e ben potrà comunque godersi un cielo animato da continui posizionati lampi luminosi.
La prospettiva dall'emisfero boreale: Europa e Italia
Chi si trova nell'emisfero boreale non dovrà rinunciare del tutto allo spettacolo, ma dovrà calibrare le proprie aspettative. Il radiante dello sciame rimane basso sull'orizzonte alle latitudini settentrionali, il che riduce sensibilmente il numero di meteore che è possibile osservare. In Europa e in Italia, al picco si possono attendere circa 10 meteore all'ora, un numero comunque interessante, ma lontano dai numeri dell'emisfero sud. Le regioni più meridionali dell'Europa, come il sud della Spagna, l'Italia meridionale, la Grecia e il Nord Africa, godono di condizioni leggermente migliori rispetto alle latitudini più settentrionali. In ogni caso, il momento migliore per tentare l'osservazione resta quello che precede l'alba.
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Come organizzare l'osservazione: consigli pratici
Per prepararsi al meglio all'osservazione delle Eta Aquaridi, è opportuno seguire alcune semplici regole. Prima di tutto, è fondamentale allontanarsi dalle fonti di inquinamento luminoso: uscire dalle città e rifugiarsi in luoghi bui, come campagne o aree collinari, fa una differenza enorme. Bisogna poi lasciare agli occhi il tempo necessario per adattarsi all'oscurità, un processo che richiede almeno 20-30 minuti durante i quali è meglio evitare di guardare schermi luminosi. Non servono telescopi né binocoli: le meteore si osservano a occhio nudo, preferibilmente sdraiati su un tappetino o una sedia a sdraio per coprire la maggior porzione di cielo possibile. Per individuare la direzione del radiante si può usare un'app astronomica come Sky Tonight, cercando "Eta Aquaridi" e seguendo le indicazioni sullo schermo.
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La velocità e la bellezza delle meteore
Una delle caratteristiche che rendono le Eta Aquaridi particolarmente apprezzate dagli astrofili è la loro straordinaria velocità. Con circa 65 chilometri al secondo, sono tra le meteore più rapide tra tutti gli sciami conosciuti. Questa velocità elevata ha una conseguenza visiva affascinante: le meteore lasciano spesso dietro di sé lunghe scie luminose persistenti, visibili per qualche secondo dopo il passaggio del bolide. Queste scie incandescenti si contraggono e si disperdono lentamente nel buio del cielo, regalando agli osservatori un effetto visivo particolarmente scenografico. In condizioni di cielo perfetto, uno sciame così veloce può produrre fino a 50 meteore all'ora.