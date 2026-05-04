Introduzione

Le Eta Aquaridi sono il principale sciame meteorico del mese di maggio e raggiungono il loro picco massimo intorno al 6 maggio 2026. Generati dai detriti lasciati dalla celebre Cometa di Halley, le Eta Aquaridi sono note per le loro meteore veloci e per le scie luminose persistenti che lasciano attraversando l'atmosfera terrestre. Dove e quando saranno visibili.