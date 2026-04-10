Artemis II, nella notte il rientro della capsula Orion sulla Terra

Nella notte tra 8 e 9 aprile, l'equipaggio ha anche trovato il tempo di rispondere ad alcune domande dei giornalisti, ad esempio sui momenti salienti della missione. Per il comandante Reid Wiseman della Nasa il momento più intenso è stato quello in cui i suoi compagni hanno proposto di dedicare un cratere lunare alla moglie Carroll, morta 6 anni fa, mentre per il pilota Victor Glover è stata l'eclissi solare totale osservata mentre la Orion stava volando dietro il lato nascosto della Luna. La specialista di missione Christina Koch ha invece raccontato com'è vivere all'interno della navetta, che gli astronauti hanno voluto chiamate “Integrity”: "A volte ci si dimentica di dove ci si trova, perché siamo in questo piccolo spazio che offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Ma ci scontriamo continuamente", ha aggiunto Koch: "Una frase che si sente spesso in cabina è: non muovere il piede, devo prendere una cosa che è proprio là sotto".

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