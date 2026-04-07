Artemis II, lo spettacolo del "tramonto terrestre"

La NASA ha diffuso nuove immagini spettacolari scattate nello spazio dall’equipaggio della missione Artemis II. Le fotografie immortalano un "tramonto terrestre", con la Terra che scompare sotto l'orizzonte della Luna, e l'eclissi solare vista dall'orbita lunare. Una terza immagine mostra un primo piano degli anelli del bacino Orientale sulla Luna. Sorvolando il lato oscuro della Luna, l'equipaggio della missione Artemis II ha stabilito un nuovo primato di distanza umana nello spazio.