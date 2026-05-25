Cina, morti e dispersi dopo le inondazioni a Chongqing

Tre vittime e almeno 17 dispersi: è il bilancio delle inondazioni che hanno colpito il comune di Chongqing, nella Cina sud-occidentale. Il distretto di Yongchuan, a Chongqing, è stato infatti colpito da piogge torrenziali improvvise a partire dalla notte del 23 maggio. Anche la provincia cinese orientale di Anhui ha subito inondazioni a causa delle forti piogge del fine settimana, con la città di Anqing che ha registrato 167,7 mm di pioggia in 3 ore domenica, secondo quanto riportato dalla CCTV. La scorsa settimana, almeno 21 persone hanno perso la vita e migliaia sono state evacuate a causa delle forti piogge che hanno colpito la Cina meridionale e centrale.