Artemis II, le immagini più belle della missione della Nasa. FOTO

Dallo “Earthset” alle immagini del lato nascosto della Luna, fino alla Terra osservata dallo spazio: ecco alcune delle fotografie della missione Artemis II, che ha portato gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen a sorvolare la Luna. Durante il volo è stata raggiunta una distanza record di 248.655 miglia (400.171 km) dalla Terra, superando il precedente primato dell’Apollo 13
- L'immagine destinata a diventare il simbolo della missione Artemis II è la foto della Terra che tramonta dietro l'orizzonte lunare, il cosiddetto “Earthset”, una vista simile ma diversa rispetto alla storica immagine della Terra che sorge sull'orizzonte lunare (“Earthrise”) scattata dalla missione Apollo 8. L’equipaggio di Artemis II ha catturato questa immagine della Terra il 6 aprile 2026, mentre sorvolava la Luna.
- "L'umanità, dall'altro lato. Prima foto dal lato nascosto della Luna. Scattata da Orion mentre la Terra si immergeva oltre l'orizzonte lunare". Così la Casa Bianca ha commentato in un post su X le storiche immagini scattate e diffuse dalla Nasa.
- Dopo il successo del sorvolo lunare, gli astronauti di Artemis II hanno catturato questa suggestiva immagine della Via Lattea. Lo scatto, realizzato il 7 aprile 2026, e pubblicato dalla Nasa su X l’8 aprile, mostra la nostra galassia in tutta la sua estensione.
- Tra le immagini della missione della Nasa destinate a rimanere nella storia c'è anche quella che ritrae la Luna vista da Orion mentre eclissa il Sole. "Eclissi totale, oltre la Terra. Dall'orbita lunare, la Luna eclissa il Sole, rivelando uno spettacolo che pochi nella storia dell'umanità hanno mai potuto ammirare", ha commentato la Casa Bianca su X.
- Il 5 aprile, quando la navetta Orion della missione Artemis II aveva raggiunto i due terzi del viaggio verso la Luna, la Nasa ha pubblicato uno scatto spettacolare che vede protagonista in tutto il suo splendore il Globo terrestre, colpito dai raggi del sole. La fotografia è stata scattata dal comandante di Artemis II, Reid Wiseman, il 2 aprile.
- Questa immagine scattata prima del sorvolo lunare mostra la Terra come un sottile arco luminoso nell’oscurità dello spazio. Il nostro pianeta appare piccolo e distante dal punto di osservazione dell’equipaggio.
- Dopo aver sorvolato il lato nascosto della Luna conquistando il record di distanza dalla Terra, raggiungendo la distanza di circa 406.000 chilometri dalla Terra, gli astronauti della missione internazionale Artemis II hanno osservato il suolo lunare.
- Un altro scatto immortalato dall'equipaggio di Artemis II mostra la Terra mentre tramonta sopra il bordo curvo della Luna. Come sottolinea la Nasa nella descrizione dell'immagine, "la porzione in ombra della Terra vive la notte e sul lato diurno della Terra sono visibili nuvole vorticose sopra la regione dell'Australia e dell'Oceania".
- Durante la missione è stata fotografata la Luna retroilluminata dal Sole durante un'eclissi solare. Nell'immagine, la Terra riflette la luce solare sul bordo sinistro della Luna, leggermente più luminoso del resto del disco. Come specifica la Nasa, "il punto luminoso visibile appena sotto il bordo inferiore destro della Luna è Saturno" e "il punto luminoso sul bordo destro dell'immagine è Marte". Orion è visibile in primo piano a sinistra.
- L’astronauta Christina Koch si sofferma a osservare la Terra da uno dei finestrini della capsula Orion. L’immagine è stata catturata mentre l’equipaggio di Artemis II era in viaggio verso la Luna.
- Anche i membri dell'equipaggio di Artemis II si sono scattati una foto durante la missione sullo spazio. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno immortalato un momento storico in un "selfie lunare".
- Questa immagine mostra la Terra attraverso il finestrino della capsula Orion durante il viaggio verso la Luna.