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Artemis II, le immagini più belle della missione della Nasa. FOTO

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Dallo “Earthset” alle immagini del lato nascosto della Luna, fino alla Terra osservata dallo spazio: ecco alcune delle fotografie della missione Artemis II, che ha portato gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen a sorvolare la Luna. Durante il volo è stata raggiunta una distanza record di 248.655 miglia (400.171 km) dalla Terra, superando il precedente primato dell’Apollo 13 

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    CANTIERE NAVALE DI FINCANTIERI DI RIVA TRIGOSO, SESTRI LEVANTE (SESTRI LEVANTE - 2011-07-27, © Riccardo Arata / Fotogramma) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

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