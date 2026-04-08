Artemis II, le immagini più belle della missione della Nasa. FOTO

Dallo “Earthset” alle immagini del lato nascosto della Luna, fino alla Terra osservata dallo spazio: ecco alcune delle fotografie della missione Artemis II, che ha portato gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen a sorvolare la Luna. Durante il volo è stata raggiunta una distanza record di 248.655 miglia (400.171 km) dalla Terra, superando il precedente primato dell’Apollo 13