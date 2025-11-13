Aurora boreale in Italia e nel mondo, foto dello spettacolo notturno

Aurora boreale in Italia e nel mondo, le foto dello spettacolo notturno
Una tempesta geomagnetica piuttosto intensa e che ha coinvolto buona parte del nostro Pianeta nelle scorse ore ha favorito, nei cieli, spettacoli incantevoli di luci. Ecco alcuni scatti dall'Italia e dal mondo
- Grazie alle tempeste geomagnetiche che hanno coinvolto il nostro Pianeta nelle scorse ore, è stato possibile osservare, in Italia (in foto l'Abruzzo) ma non solo, lo spettacolo dell'aurora boreale. A favorire questo fenomeno, in particolare, è stata una tempesta geomagnetica particolarmente intensa, che gli esperti hanno definito "CME cannibale".
- Alla base del fenomeno due (o più) espulsioni di massa coronale (CME) provenienti dal sole, partite nei giorni precedenti e arrivate quasi contemporaneamente sulla Terra, amplificando così l’effetto. Una CME (Espulsione di Massa Coronale) è una gigantesca bolla di plasma e campi magnetici, contenente miliardi di tonnellate di particelle cariche, espulsa dalla corona solare a velocità che possono superare i 3.000 km/s. (in foto il Cervino)
- Quando queste particelle cariche raggiungono il campo magnetico terrestre, possono generare correnti elettriche molto intense. In caso di tempesta di categoria G3 o G4, come nel caso di queste ore, possono scatenarsi alcuni effetti collaterali. Ma le tempeste geomagnetiche regalano anche lo spettacolo unico dell'aurora boreale. (in foto uno scatto dalla Bassa Sassonia).
- Gli effetti non graditi delle CME possono essere: anomalie nei satelliti, interferenze radio, deviazioni dei segnali GPS e possibili impatti sulle reti elettriche. L'aurora boreale resta, indubbiamente, la versione migliore legata a questo fenomeno. In foto illumina il cielo a Daqing, provincia cinese di Heilongjiang.
- Un altro scatto spettacolare: questa volta l'aurora boreale illumina il cielo ad Hami, regione autonoma uigura dello Xinjiang, sempre in Cina.
- Gli esperti hanno spiegato che eventi come questi sono legati al picco del ciclo di attività del Sole iniziato nel 2019. Negli ultimi mesi del 2025, è stato riferito, si sono già viste diverse tempeste solari, ma questa è stata una delle più spettacolari dell'anno. In foto l'aurora australe, nota anche come aurora del sud, che brilla all'orizzonte sulle acque della Florida.
- L'aurora boreale risplende nel cielo del Regno Unito sopra il faro di St Mary a Whitley Bay, sulla costa nord-orientale, raggiungendo una tempesta geomagnetica di livello G4 e offrendo uno spettacolo straordinario nelle prime ore del mattino.
- Appassionati osservatori di stelle si sono riuniti per ammirare un panorama mozzafiato che ha illuminato il cielo notturno di Gerroa Headland a Kiama, circa 133 chilometri a sud di Sydney.
- Anche l'Ungheria ha potuto ammirare colori incantevoli nei propri cieli. Proprio come ha fatto questo curioso osservatore.
- L'aurora boreale ha illuminato il cielo notturno di Monroe, nel Wisconsin, durante una delle tempeste solari più significative degli ultimi decenni. L'evento geomagnetico ha spinto l'aurora boreale in profondità negli Stati Uniti continentali, con vivaci tonalità rosa, rosse e verdi che hanno illuminato fattorie rurali e campi aperti nel Midwest.