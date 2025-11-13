Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Aurora boreale in Italia e nel mondo, le foto dello spettacolo notturno

Scienze fotogallery
10 foto
©Ansa

Una tempesta geomagnetica piuttosto intensa e che ha coinvolto buona parte del nostro Pianeta nelle scorse ore ha favorito, nei cieli, spettacoli incantevoli di luci. Ecco alcuni scatti dall'Italia e dal mondo

Scienze: Ultime gallery

Aurora boreale in Italia e nel mondo, foto dello spettacolo notturno

Scienze

Una tempesta geomagnetica piuttosto intensa e che ha coinvolto buona parte del nostro Pianeta...

10 foto

Lo spettacolo della Superluna del 5 novembre: le immagini dal mondo

Scienze

Si tratta della Superluna “più grande” dell’anno, dal momento che si trovava a una distanza di...

12 foto

Superluna, lo spettacolo nei cieli da New York a Taiwan. FOTO

Scienze

La prima Superluna del 2025 è conosciuta anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto: in...

11 foto
Superluna

Eclissi solare parziale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

Scienze

L'ultimo spettacolare evento astronomico è stato  osservabile soltanto in poche aree del...

8 foto

Eclissi lunare totale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

Scienze

Era l'evento astronomico del 2025. Il fenomeno viene anche soprannominato "luna di sangue",...

12 foto

In evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Gaza, Onu: Israele sotto accusa per torture a palestinesi. LIVE

    live Mondo

    Israele è stata messa sotto accusa dal comitato dell'Onu contro la tortura, dopo la segnalazione...

    Von der Leyen: "L'offensiva di inverno di Putin fallirà". LIVE

    live Mondo

    "Putin sta nuovamente cercando di terrorizzare il popolo ucraino. Di usare l'inverno come arma....

    Atp Finals, stasera Musetti sfida Alcaraz. Sinner è già in semifinale

    Sport

    Il carrarino, dalle 20.30, prova ad aggiudicarsi un posto in semifinale. Per riuscirci, dovrà...