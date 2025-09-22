Eclissi solare parziale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

L'ultimo spettacolare evento astronomico è stato osservabile soltanto in poche aree del pianeta, in particolare in Nuova Zelanda, Antartide e su qualche isola del Pacifico. Molto pochi, dunque, i fortunati che si sono potuti godere le immagini del Sole oscurato dalla Luna, seppur in maniera parziale. L'ultima precedente risale allo scorso marzo