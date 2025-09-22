Eclissi solare parziale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

L'ultimo spettacolare evento astronomico è stato osservabile soltanto in poche aree del pianeta, in particolare in Nuova Zelanda, Antartide e su qualche isola del Pacifico. Molto pochi, dunque, i fortunati che si sono potuti godere le immagini del Sole oscurato dalla Luna, seppur in maniera parziale. L'ultima precedente risale allo scorso marzo
- Una nuova spettacolare eclissi di Sole parziale è stata visibile, solo per pochi fortunati, sui cieli della Nuova Zelanda, di alcune isole del Pacifico e dell'Antartide
- Nell’eclissi di Sole è la Luna che si interpone tra la Terra e il Sole e l’oscuramento è il risultato di questo transito della Luna davanti alla luce solare, ostacolandone l’arrivo sul nostro Pianeta
- Quando l’eclissi è parziale, significa che la Luna transita tra il Sole e la Terra, ma non in modo sufficiente da oscurare, su un breve territorio e per un brevissimo periodo di tempo (in genere dai quattro ai sei minuti) totalmente la luce del Sole
- In Nuova Zelanda la copertura del Sole è stata per il 60% nella parte settentrionale del Paese e per più del 70% nel Sud dell'isola
- L'eclissi non è stata visibile non solo dal nostro Paese, ma in generale dal continente Europeo e da quasi nessun altro territorio emerso del mondo
- Sino ad oggi il 2025 ci ha regalato numerose eclissi di Luna, mentre si tratta solo della seconda per quanto riguarda quelle di Sole: la prima risale allo scorso 29 marzo
- Durante un’eclissi parziale o totale di Luna, il nostro satellite inizia ad avere una spiccata colorazione rossa. Le eclissi di Luna si articolano in tre fasi: penombrale, parziale e totale (e non sempre avvengono tutte e tre)
- Le eclissi di Luna sono generalmente molto più durature, sino a superare le cinque ore: come se non bastasse, l’eclissi di Luna è visibile da tutte le zone del mondo in cui in quel momento è buio, sebbene in fasce diverse della nottata