Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Superluna

Superluna, lo spettacolo nei cieli del mondo da New York a Taiwan. FOTO

Scienze fotogallery
6 foto
Ansa/Getty

La prima Superluna del 2025 è conosciuta anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto: in passato infatti coincideva con la fine della stagione del raccolto e i campi spogli permettevano ai cacciatori di individuare più facilmente le loro prede

Scienze: Ultime gallery

Superluna, lo spettacolo nei cieli da New York a Taiwan. FOTO

Scienze

La prima Superluna del 2025 è conosciuta anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto: in...

6 foto
Superluna

Eclissi solare parziale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

Scienze

L'ultimo spettacolare evento astronomico è stato  osservabile soltanto in poche aree del...

8 foto

Eclissi lunare totale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

Scienze

Era l'evento astronomico del 2025. Il fenomeno viene anche soprannominato "luna di sangue",...

12 foto

Luna piena del Cervo, lo spettacolo nei cieli di tutto il mondo. FOTO

Scienze

Nella notte tra il 10 e l'11 luglio c'è stato il primo plenilunio dell’estate...

10 foto

Supercelle temporalesche, come si formano e perché sono pericolose

Scienze

Secondo gli esperti, i violenti nubifragi con grandine che in queste ore stanno flagellando...

10 foto

In evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Milan-Como, da Uefa ok a disputare la partita di Serie A in Australia

    Sport

    Con la decisione dell'Esecutivo della confederazione europea, è più vicina la possibilità di...

    Trump: decisione su missili Tomahawk. Mosca: Ue verso escalation. LIVE

    live Mondo

    Voglio "porre alcune domande" agli ucraini su come intendono usare i missili, ha detto Trump....

    In Israele commemorazioni per 7 ottobre. Colloqui Egitto positivi LIVE

    live Mondo

    Il primo round di colloqui su Gaza tra Hamas e i mediatori in Egitto si è concluso in un “clima...