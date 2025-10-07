Superluna, lo spettacolo nei cieli da New York a Taiwan. FOTO

Superluna, lo spettacolo nei cieli del mondo da New York a Taiwan. FOTO
La prima Superluna del 2025 è conosciuta anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto: in passato infatti coincideva con la fine della stagione del raccolto e i campi spogli permettevano ai cacciatori di individuare più facilmente le loro prede
- Spettacolo nei cieli di tutto il mondo per la prima Superluna del 2025, che precede quelle del 5 novembre e del 4 dicembre. (In foto la Superluna su Zhongzhou Island in Cina)
- Questa Superluna è nota anche come Luna del Cacciatore o del Raccolto, nomi legati soprattutto alle culture native americane: il fenomeno coincideva, infatti, con la fine della stagione del raccolto e i campi ormai spogli permettevano ai cacciatori di individuare più facilmente le loro prede. (In foto la Superluna su una foresta di Tehatta, in India)
- Per Superluna si intende una luna piena prossima al perigeo, ovvero alla distanza minima dalla Terra, che ai nostri occhi diventa in un disco lunare più grande e luminoso della media. (In foto la Superluna sopra Kuala Lumpur, in Malesia)
- In Italia l’appuntamento con la prima Superluna dell’anno è iniziato alle 5.49 del mattino, circa 32 ore prima del suo passaggio alla minima distanza dalla Terra, a meno di 360mila chilometri contro gli oltre 384mila di media. (In foto la Superluna su New York)
- "Questa Luna piena arriva subito dopo la Notte Internazionale della Luna, che si è tenuta quest'anno il 4 ottobre", dice all'Ansa Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). "Ci permetterà, dunque, di continuare ad ammirare il nostro satellite, in attesa della vera Superluna di novembre. Inoltre - aggiunge Volpini - sarà anche l'occasione per capire qual è Saturno: nella notte tra 5 e 6 ottobre il pianeta si è trovato in congiunzione con la Luna, e perciò è ancora molto vicino ad essa". (Nella foto la Superluna sopra Santo Domingo)
- La prossima Superluna apparirà circa il 6% più grande e un po' più luminosa ma, come afferma l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, solo un osservatore molto esperto riuscirà a cogliere la piccola differenza con una normale Luna piena. (Nella foto la Superluna su Taiwan)