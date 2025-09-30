Il calendario lunare di ottobre 2025

La Luna piena questo mese si verificherà il 7. È la prima Luna del Raccolto di ottobre negli ultimi cinque anni ed è anche la prima Superluna del 2025. Apparirà 6,6% più grande e 13% più luminosa rispetto a una Luna Piena media. Questo succede perché la Luna sarà vicino al perigeo, il suo punto più vicino alla Terra

Questo mese, la Luna Piena si verificherà il 7 ottobre E sarà visibile piena per circa tre giorni, quindi si potrà iniziare a osservarla dal 6 ottobre. Per la migliore esperienza, conviene osservare la Luna Piena al tramonto, quando è vicina all'orizzonte. In questo momento, la Luna appare più grande e assume una bella tonalità arancione a causa della rifrazione atmosferica — un'aggiunta perfetta ai paesaggi autunnali nell'emisfero nord. Questo effetto è noto come l'illusione lunare, che è semplicemente un trucco ottico. La Luna Piena di ottobre è la prima Superluna del 2025. Apparirà 6,6% più grande e 13% più luminosa rispetto a una Luna Piena media. Questo succede perché la Luna sarà vicino al perigeo, il suo punto più vicino alla Terra.

Perché cade a ottobre

La Luna del Raccolto è la Luna Piena che si verifica più vicino all'equinozio autunnale, che cade a settembre nell'emisfero nord e a marzo nell'emisfero sud. Nell'emisfero nord, la Luna del Raccolto di solito cade a settembre, ma circa ogni tre-cinque anni, si sposta ad ottobre, come avviene quest’anno. Si tratta della prima Luna del Raccolto di ottobre dal 2020. Dopo di ciò, la prossima avverrà solo nel 2028. Nell'emisfero sud, la Luna del Raccolto si verifica a marzo o aprile. La prossima Luna del Raccolto per quella parte del mondo sarà il 2 aprile 2026.

L'origine del nome

La Luna del Raccolto è così chiamata perché sorge subito dopo il tramonto. In passato, questo dava ai contadini tempo extra per raccogliere di sera alla luce della luna. La prossima Luna Piena dopo la Luna del Raccolto è chiamata la Luna del Cacciatore, e anche questa ha radici storiche. Dopo che i campi erano stati sgombrati, era più facile per i cacciatori vedere gli animali all'aperto in cerca di cibo.