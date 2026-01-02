Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di gennaio

Sarà un anno da cerchiare in rosso per gli appassionati di astronomia e per chi ama alzare lo sguardo al cielo nelle notti limpide. Il calendario lunare, infatti, riserverà una rarità: tredici lune piene invece delle consuete dodici, accompagnate da tre superlune, due eclissi lunari e da una suggestiva Blue Moon. Ma vediamo nel dettaglio questo mese

Il calendario lunare di gennaio 2026 offre una particolarità interessante: si inizia con la Luna Piena di domani, eredità del ciclo lunare precedente, per poi assistere alla nascita di un nuovo ciclo con la Luna Nuova del 18 gennaio. Pertanto il sipario si alzerà già nei primi giorni di gennaio, con una Luna del Lupo che non sarà un semplice plenilunio, ma una superluna. Il 3 gennaio il satellite apparirà più grande e luminoso del normale, dominando le notti invernali. Il suo nome affonda le radici nelle tradizioni dell’emisfero nord, quando il plenilunio di inizio anno era associato ai lunghi mesi freddi e all’eco dei lupi che si avvicinavano ai villaggi in cerca di cibo.

Occultazione lunare di Antares

Il 14 gennaio gli appassionati di cielo in Australia e in alcune zone dell’Africa avranno una sorpresa speciale: una sottile falce di Luna illuminata al 14% passerà davanti ad Antares, la brillante stella rossastra dello Scorpione, coprendola brevemente alla vista. A seconda della tua posizione esatta, l’occultazione avverrà in un momento compreso tra le 18:05 e le 21:55. In altre parti del mondo non ci sarà occultazione, ma la Luna passerà comunque molto vicino ad Antares. Cerca la coppia nello Scorpione la mattina del 15 gennaio: è visibile a occhio nudo e ancora più bella con il binocolo.