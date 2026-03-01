Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di marzo

Il mese appena iniziato sarà caratterizzato da pochi ma rilevanti eventi astronomici, a partire dall’eclissi lunare totale del 3 marzo. Tra le altre date da segnare figurano anche l’equinozio di primavera del 20 marzo e alcuni avvicinamenti tra Luna, pianeti e stelle

Marzo 2026 porta con sé alcuni appuntamenti astronomici di interesse, anche se il calendario del mese non sarà particolarmente ricco. Tra gli eventi in programma figurano un’eclissi lunare totale e l’equinozio di primavera, due momenti che scandiranno l’evoluzione del cielo nel nuovo mese. Ecco l’elenco degli eventi astronomici previsti per marzo 2026.

Eclissi lunare totale del 3 marzo



Il principale evento astronomico del mese è l’eclissi lunare totale del 3 marzo. In questa occasione la Luna entrerà completamente nel cono d’ombra della Terra e, durante la fase di totalità, assumerà una caratteristica colorazione rosso-arancio, dando origine alla cosiddetta Luna di Sangue. La totalità avrà una durata di circa 58 minuti. Il fenomeno è di particolare interesse perché le eclissi lunari totali non sono frequenti e perché coinciderà con la Luna piena del mese, tradizionalmente nota come Luna del Verme. L’eclissi sarà osservabile nelle aree più orientali dell’Asia, in Australia orientale, in Nuova Zelanda, nel Pacifico e in parte del Nord America occidentale, comprese zone di Giappone, Canada, Alaska e Russia. In Nuova Zelanda, la fase di totalità avverrà dopo la mezzanotte, con il massimo dell’eclissi che cadrà il 4 marzo in ora locale.



L’equinozio di primavera



Un’altra data importante da segnare sul calendario è quella dell’equinozio di primavera, che nel 2026 cadrà il 20 marzo alle 15:46 (ora italiana). In quel momento si verificherà ufficialmente il passaggio dall’inverno alla primavera nell’emisfero boreale, con il giorno e la notte che avranno la stessa durata.



Altri eventi astronomici di marzo 2026



Accanto agli appuntamenti principali, il mese propone anche alcuni eventi minori. Il 6 marzo la Luna, illuminata per circa l’89%, sarà vicina alla stella Spica, nella costellazione della Vergine, con una distanza apparente di 1°41’: un avvicinamento osservabile anche a occhio nudo o con un binocolo. L’8 marzo sarà invece possibile osservare Venere vicino a Saturno nella costellazione dei Pesci, guardando in basso sopra l’orizzonte occidentale circa un’ora dopo il tramonto. Il 10 marzo la Luna si troverà nei pressi di Antares, mentre il 15 marzo Marte sarà vicino a Mercurio, con una distanza apparente di 3°21’. Il 17 marzo, infine, la Luna sarà nuovamente vicina a Mercurio.