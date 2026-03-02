Eclissi lunare, quando e dove vedere la Luna di Sangue del 3 marzo

L’eclissi lunare totale, che darà origine alla cosiddetta Luna di Sangue, sarà visibile in diverse aree di Asia, Oceania e Nord America ma non dall’Italia. Dal nostro Paese l’evento potrà essere seguito in diretta streaming a partire dalle 09:30 grazie al Virtual Telescope Project

Martedì 3 marzo 2026 si verificherà uno degli eventi astronomici più attesi dell’anno: un’eclissi totale di Luna , che darà origine alla cosiddetta Luna di Sangue. Il fenomeno si produrrà quando Sole, Terra e Luna saranno perfettamente allineati, e il satellite naturale del nostro Pianeta entrerà completamente nel cono d’ombra terrestre. L’eclissi, purtroppo, non sarà visibile dall’Italia, ma potrà essere seguita in diretta streaming grazie alle iniziative di divulgazione astronomica previste per l’occasione.

Orari e diretta streaming dall’Italia



A partire dalle 08:30 UTC del 3 marzo (le 09:30 in Italia), il Virtual Telescope Project trasmetterà una diretta streaming dell’eclissi, commentata dall’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del progetto e curatore presso il Planetario di Roma. Secondo i dati forniti dal portale Timeanddate, le fasi dell’eclissi si susseguiranno con questo calendario (in UTC):

• Entrata nel cono di penombra: 09:44

• Inizio eclissi parziale: 10:50

• Inizio eclissi totale: 12:04

• Massimo dell’eclissi: 12:33

• Fine eclissi parziale: 14:17

• Uscita dal cono di penombra: 15:23

La diretta sarà visibile sul canale YouTube del Virtual Telescope Project.



Dove sarà visibile l’eclissi



La fase totale dell’eclissi, caratterizzata dal tipico colore rosso scuro del disco lunare, sarà osservabile dall’estremo Oriente, in particolare da Giappone e Siberia, da parte dell’Australia e da Canada e Stati Uniti orientali. In Europa orientale, Asia, Sud America, Artico, Antartide e in alcune isole degli oceani Pacifico, Atlantico e Indiano sarà invece possibile osservare almeno una fase parziale dell’oscuramento della Luna. In Italia, al momento della Luna piena il satellite naturale sarà ancora al di sotto dell’orizzonte: la pienezza è attesa alle 12:38 ora italiana, come indicato nella rubrica Il cielo del mese dell’Unione Astrofili Italiani. La Luna sorgerà infatti intorno alle 18:15, quando l’eclissi sarà già terminata.



Perché la Luna diventa rossa



Le eclissi totali di Luna si verificano solo quando il sistema Sole-Terra-Luna è perfettamente allineato e il satellite viene completamente immerso nel cono d’ombra terrestre. In questa fase la Luna non scompare, ma riceve soltanto la luce rossa dello spettro solare, filtrata dall’atmosfera della Terra.

È questo fenomeno fisico a conferire al disco lunare la caratteristica colorazione rosso bruno, da cui deriva il nome popolare di Luna di Sangue.