Lo spettacolo della Superluna del 4 dicembre: le immagini dal mondo. FOTO
Si è trattato dell’ultima SuperLuna dell’anno, dal momento che si trovava a una distanza di appena 363.400 km dalla Terra. Durante questo evento, la Luna è apparsa circa 7% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita
- Nelle scorse ore è andato “in scena” un nuovo spettacolo nei cieli, quello dell’ultima Superluna del 2025, la più grande e luminosa di questo anno.
- La luna nel suo ultimo plenilunio del 2025 è stata un evento di forte impatto visivo, la cosiddetta Superluna Fredda - espressione mediatica, non scientifica - descrive quel cerchio grande che ha illuminato il cielo quasi a ridosso dell'Immacolata, la notte del 5 dicembre, con tutta la sua bellezza e fascino bianco.
- La Luna Piena è apparsa il 7% più grande e il 16% più luminosa del solito poiché si trovava al perigeo: il punto più vicino alla Terra. Un plenilunio noto anche come la "Luna delle Lunghe Notti" essendo il più prossimo al solstizio d'inverno.
- Quando la Luna è vicina all'orizzonte, appare particolarmente grande. Questo fenomeno è noto come illusione lunare. Se si confrontano le foto di una luna bassa con quelle della stessa luna alta nel cielo, le dimensioni sono identiche: la differenza sta nella nostra percezione
- In foto: un uomo posa per uno scatto come se stesse trasportando la luna piena in una carriola mentre sorge dietro l'orizzonte nel distretto di Sarikamis a Kars, in Turchia.
- In foto: la Luna Fredda sorge sull'insediamento israeliano di Elon Moreh a Est della città di Nablus, in Cisgiordania.
- In foto: la Superluna sorge su Kuwait City.
- In foto: la Superluna sorge a Hohhot, in Mongolia.
- In foto: la Superluna illumina il cielo di Pechino.
- In foto: la Superluna sorge su un lago ghiacciato in Canada.