Lo spettacolo della Superluna del 5 novembre: le immagini dal mondo. FOTO
Si tratta della Superluna “più grande” dell’anno, dal momento che si trovava a una distanza di appena 363.400 km dalla Terra. Durante questo evento, la Luna è apparsa circa 7% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita
- Nelle scorse ore è andato “in scena” un nuovo spettacolo nei cieli, quello dell’ultima Superluna del 2025, la più grande e luminosa di questo anno
- La luna piena del castoro prende il nome dalle tradizioni dei nativi americani e coloniali, poiché i castori sono i più attivi in questo periodo dell'anno, fortificano le loro logge e costruiscono dighe in previsione dei mesi freddi a venire
- Quella di novembre è stata la Luna piena più grande del 2025, anche se di poco. È apparsa circa il 7% più grande e un po' più luminosa della media
- Quando la Luna è vicina all'orizzonte, appare particolarmente grande. Ma si tratta di una questione puramente mentale: questo fenomeno è noto come illusione lunare. Se si confrontano le foto di una luna bassa con quelle della stessa luna alta nel cielo, le dimensioni sono identiche: la differenza sta nella nostra percezione
- In foto: la Superluna sorge vicino alla città di Rylestone nel Nuovo Galles del Sud
- In foto: la Superluna sorge accanto alla cupola di un edificio storico a Città del Messico
- L'ultima Superluna sul monte Tai a Tai'an, provincia cinese dello Shandong
- La luna piena spunta dietro a Castel Sant'Angelo a Roma
- La superluna si erge sul campanile della Cattedrale di Ajaccio, nell'isola francese della Corsica
- La superluna sorge dietro il monumento della Sirena di Varsavia a Varsavia, Polonia
- La superluna appare all'orizzonte dietro la statua del "Tedoforo" (1937) sulla riva settentrionale del Maschsee in Germania
- La superluna appare dietro una luce allo Stadio di San Siro a Milano