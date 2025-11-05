Lo spettacolo della Superluna del 5 novembre: le immagini dal mondo

Si tratta della Superluna “più grande” dell’anno, dal momento che si trovava a una distanza di appena 363.400 km dalla Terra. Durante questo evento, la Luna è apparsa circa 7% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita