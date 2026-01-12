Offerte Sky
Serie A, Genoa-Cagliari 3-0. Ora in corso Juventus-Cremonese

Sport
©Ansa

Termina oggi con gli ultimi due match in programma la 20esima giornata del campionato. A Marassi i liguri superano i sardi con i gol di Colombo, Frendrup e Ostigard. Alle 20.45, invece, è iniziata Juventus-Cremonese, con la squadra di Spalletti che cerca una vittoria per inserirsi nella lotta scudetto

La 20esima giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con gli ultimi due match in programma. Nel tardo pomeriggio a Marassi si è disputata Genoa-Cagliari: i liguri hanno vinto 3-0 grazie ai gol di Colombo, Frendrup e Ostigard. Alle 20.45, invece, è iniziata Juventus-Cremonese, ora in corso (IL RACCONTO DELLA PARTITA SU SKY SPORT). Questo turno si era aperto sabato con le vittorie 2-0 dell’Atalanta contro il Torino e della Roma contro il Sassuolo, il pareggio 1-1 tra Como e Bologna e 2-2 tra Udinese e Pisa. Ieri altre quattro partite: il Parma ha vinto 2-1 a Lecce, al Franchi Fiorentina-Milan è finita 1-1. La Lazio ha vinto in trasferta 1-0 a Verona, mentre in serata il big match Inter-Napoli è terminato 2-2 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Genoa-Cagliari, la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

I padroni di casa la sbloccano al minuto 7: Malinovskyi serve in profondità Colombo che si libera di Rodriguez e realizza il suo terzo gol in tre partite. Al 28esimo il Cagliari colpisce una clamorosa traversa con un tiro al volo da fuori di Palestra, anche se l’arbitro ha poi fischiato un fallo precedente sul portiere Leali. Nel finale di frazione Cagliari ancora pericoloso con Esposito e Mazzitelli. Nella ripresa gioco molto spezzato, entrambe le squadre ci provano ma alla fine è il Genoa a trovare il raddoppio con Frendrup al 75esimo, con un tiro da fuori deviato da Prati. Due minuti dopo arriva il tris di Ostigard di testa.

Il tabellino di Genoa-Cagliari 3-0

Gol: nel pt 7' Colombo, nel st 30' Frendrup, 33' Ostigard

 

GENOA (3-5-2): Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy (1' st Masini), Ellertsson (36' st Sabelli), Frendrup, Malinovskyi (28' st Thorsby), Martin, Vitinha (36' st Messias), Colombo (29' st Ekhator). All.: De Rossi    

 

CAGLIARI (3-5-2): Caprile, Palestra, Luperto, Rodriguez (1' st Idrissi), Luvumbo 816' st Gaetano), Adopo, Prati, Mazzitelli (24' st Zappa), Obert, Kilicsoy, Esposito (24' st Borrelli). All.: Pisacane    

 

Ammoniti: Rodriguez, Frendrup, Obert, Masini, Mazzitelli, Adopo, Luperto per gioco falloso.

Serie A: Inter-Napoli 2-2, Fiorentina-Milan 1-1, ok Parma e Lazio
Serie A, da Tudor a Juric: allenatori esonerati nel campionato 2025-26

L’ormai ex allenatore dell’Atalanta, che aveva preso il posto di Gasperini in estate, è il quarto a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli allenatori che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti

Partite Serie A

