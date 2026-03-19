Era uno degli imprenditori più influenti del Paese asiatico, con interessi nei settori bancario e del tabacco, nonché azionista di riferimento del club calcistico italiano. Aveva 86 anni

Michael Bambang Hartono è morto all'età di 86 anni a Singapore. È stato uno degli imprenditori più influenti dell'Indonesia con interessi nei settori bancario e del tabacco. Era anche azionista di riferimento del club di calcio Como 1907, noto più semplicemente come Como.

Chi era

I fratelli Hartono, Michael Bambang insieme a Robert Budi, erano i più ricchi dell'Indonesia, secondo la classifica stilata da Forbes Asia a dicembre: il loro patrimonio ammonterebbe a 43,8 miliardi di dollari. Il padre di Michael e Robert, Oei Wie Gwan, aveva acquistato nel 1950 un'azienda di sigarette fallita e l'aveva ribattezzata Djarum Group: da allora, era diventata uno dei più grandi produttori di sigarette ai chiodi di garofano in Indonesia. Oltre alla partecipazione di controllo in Djarum, la famiglia ha ottenuto la maggior parte della propria ricchezza da una preziosa quota nella Bank Central Asia, acquistata dopo che la Salim family aveva perso il controllo della banca durante la Asian Financial Crisis.

Le attività della famiglia includono anche immobili di pregio a Jakarta, il popolare marchio di elettronica Polytron (che nel 2025 è entrato nel mercato dei veicoli elettrici con il lancio di due modelli di auto elettriche), e una partecipazione nella società di dispositivi da gioco con sede a Singapore Razer. Michael è stato anche molto attivo nella filantropia attraverso la Djarum Foundation, che sostiene progetti nel campo dell'istruzione, dello sport e dell’ambiente.

Era inoltre un giocatore professionista di bridge e per molti anni ha promosso l’inclusione di questo gioco negli 2018 Asian Games. La sua squadra ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici del 2018.