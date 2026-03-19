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Michael Hartono, morto il magnate indonesiano proprietario del Como 1907

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©Getty

Era uno degli imprenditori più influenti del Paese asiatico, con interessi nei settori bancario e del tabacco, nonché azionista di riferimento del club calcistico italiano. Aveva 86 anni

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Michael Bambang Hartono è morto all'età di 86 anni a Singapore. È stato uno degli imprenditori più influenti dell'Indonesia con interessi nei settori bancario e del tabacco. Era anche azionista di riferimento del club di calcio Como 1907, noto più semplicemente come Como. 

Chi era

I fratelli Hartono, Michael Bambang insieme a Robert Budi, erano i più ricchi dell'Indonesia, secondo la classifica stilata da Forbes Asia a dicembre: il loro patrimonio ammonterebbe a 43,8 miliardi di dollari. Il padre di Michael e Robert, Oei Wie Gwan, aveva acquistato nel 1950 un'azienda di sigarette fallita e l'aveva ribattezzata Djarum Group: da allora, era diventata uno dei più grandi produttori di sigarette ai chiodi di garofano in Indonesia. Oltre alla partecipazione di controllo in Djarum, la famiglia ha ottenuto la maggior parte della propria ricchezza da una preziosa quota nella Bank Central Asia, acquistata dopo che la Salim family aveva perso il controllo della banca durante la Asian Financial Crisis.

Le attività della famiglia includono anche immobili di pregio a Jakarta, il popolare marchio di elettronica Polytron (che nel 2025 è entrato nel mercato dei veicoli elettrici con il lancio di due modelli di auto elettriche), e una partecipazione nella società di dispositivi da gioco con sede a Singapore Razer. Michael è stato anche molto attivo nella filantropia attraverso la Djarum Foundation, che sostiene progetti nel campo dell'istruzione, dello sport e dell’ambiente.

Era inoltre un giocatore professionista di bridge e per molti anni ha promosso l’inclusione di questo gioco negli 2018 Asian Games. La sua squadra ha vinto la medaglia di bronzo ai Giochi Asiatici del 2018.

 

Il rapporto con il Como

Il nome di Michael Hartono è legato al rilancio del Como degli ultimi anni: in particolare, all'operazione che nel 2019 ha permesso al club di uscire da una fase delicatissima e diventare un club di primo piano della serie A. La società ha scritto su X: "Il Como 1907 è profondamente addolorato per la scomparsa di Michael Bambang Hartono. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutti coloro che fanno parte del Gruppo Djarum. Sotto la guida della famiglia, il Club ha intrapreso un nuovo capitolo della sua storia e lo ricordiamo con gratitudine e rispetto".

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