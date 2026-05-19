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Tennis, l'annuncio di Alcaraz sui social: "Non giocherò a Wimbledon"

Sport

Il tennista lo ha reso noto sul suo profilo Instagram. "La mia guarigione procede bene, ma ancora non sono pronto", ha scritto il campione spagnolo

 

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A causa dei problemi al polso, Carlos Alcaraz non giocherà a Wimbledon. Lo ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene, ma non si sente ancora "pronto per giocare".

Alcaraz: "Tornerò il prima possibile"

Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram scrivendo: "La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare e quindi devo ritirarmi dalla stagione sull'erba del Queen's e di Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare duramente per tornare il prima possibile!".

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

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