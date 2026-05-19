Tennis, l'annuncio di Alcaraz sui social: "Non giocherò a Wimbledon"

Il tennista lo ha reso noto sul suo profilo Instagram. "La mia guarigione procede bene, ma ancora non sono pronto", ha scritto il campione spagnolo

Alcaraz: "Tornerò il prima possibile"

Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram scrivendo: "La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronto per giocare e quindi devo ritirarmi dalla stagione sull'erba del Queen's e di Wimbledon. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo a lavorare duramente per tornare il prima possibile!".