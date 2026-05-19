La sfida tra Friburgo e Aston Villa

Il Friburgo è alla sua prima finale in una delle principali competizioni europee, mentre l’Aston Villa ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1982. Il Friburgo è arrivato all’ultimo atto del torneo dopo aver eliminato il Genk agli ottavi, il Celta ai quarti e il Braga in semifinale. L’Aston Villa, invece, ha superato il Lille agli ottavi, il Bologna ai quarti e il Nottingham Forest in semifinale. La squadra tedesca è guidata da Julian Schuster, ex centrocampista che ha collezionato quasi 250 presenze con il club prima di diventarne allenatore nel 2024. Sulla panchina della squadra inglese dal 2022 c’è Unai Emery: il tecnico spagnolo ha già conquistato questa competizione quattro volte, tre con il Siviglia e una con il Villarreal.