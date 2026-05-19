A contendersi il trofeo sono la squadra tedesca guidata da Julian Schuster e quella inglese allenata da Unai Emery: il calcio d’inizio è mercoledì 20 maggio, alle 21, al Besiktas Park di Istanbul. Ecco dove seguire il match in diretta
Mercoledì 20 maggio 2026, al Besiktas Park di Istanbul, si gioca la finale della Uefa Europa League. A contendersi il trofeo – ma anche la partecipazione alla fase campionato della prossima Champions League - sono Friburgo e Aston Villa (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).
La sfida tra Friburgo e Aston Villa
Il Friburgo è alla sua prima finale in una delle principali competizioni europee, mentre l’Aston Villa ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1982. Il Friburgo è arrivato all’ultimo atto del torneo dopo aver eliminato il Genk agli ottavi, il Celta ai quarti e il Braga in semifinale. L’Aston Villa, invece, ha superato il Lille agli ottavi, il Bologna ai quarti e il Nottingham Forest in semifinale. La squadra tedesca è guidata da Julian Schuster, ex centrocampista che ha collezionato quasi 250 presenze con il club prima di diventarne allenatore nel 2024. Sulla panchina della squadra inglese dal 2022 c’è Unai Emery: il tecnico spagnolo ha già conquistato questa competizione quattro volte, tre con il Siviglia e una con il Villarreal.
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Dove vedere la finale di Europa League
Il calcio d’inizio della finale tra Friburgo e Aston Villa è in programma il 20 maggio alle 21. Sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Sky - in particolare sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201 di Sky), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) - e in streaming su NOW e SkyGo.
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