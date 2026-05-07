Finale Champions League, la sfida sarà tra Psg ed Arsenal: cosa sapere

Adesso manca solamente l'ultimo ma decisivo atto. Dopo una competizione lunga ed affascinante la Champions League ha decretato le due squadre che si contenderanno nella finalissima la conquista dell'ambito trofeo: si tratta di Psg ed Arsenal. Ma quando si gioca la gara e cosa sapere, in generale, su questa super sfida?

Arteta vs Luis Enrique

Il sito della Uefa sottolinea dunque che l'Arsenal di Arteta, che ha superato in semifinale l'Atletico Madrid, si scontrerà contro il Psg di Luis Enrique, abile a superare il Bayern Monaco nel penultimo atto prima della finale. I parigini, per la seconda volta di fila arrivati a contendersi il trofeo, mirano a diventare il secondo club nell'era della Champions League a difendere il titolo dopo il Real Madrid. I Gunners, finalisti vent'anni fa, invece possono invece diventare la 25esima squadra ad alzare la coppa.

Dove si gioca la finale di Champions League del 2026

La super sfida della competizione per club più prestigiosa del calcio mondiale, si giocherà a Budapest presso la Puskás Aréna. Questa stuttura è stata ricostruita nel 2017 sul vecchio impianto ed è stata intitolata a Ferenc Puskas che ha vinto tre volte la Coppa dei Campioni con la maglia del Real Madrid. Dopo aver ospitato la finale di UEFA Europa League nel 2023, la finale della massima competizione europea per club dunque si giocherà per la prima volta in Ungheria e nella sua capitale.

Quando si giocherà la super sfida

La finale della Champions League 2026 è in programma sabato 30 maggio 2026 e concluderà di fatto la 71ª edizione della massima competizione europea per club, la 34ª in particolare da quando è stata ribattezzata UEFA Champions League. La gara tra Psg ed Arsenal inizierà alle 18. "L'orario è stato anticipato rispetto agli anni precedenti per migliorare l'esperienza complessiva per tifosi, squadre e città ospitanti, ottimizzando la logistica e le operazioni della giornata", ha spiegato ancora la Uefa.

Supplementari e calci di rigore

Se Dembelè e soci non riusciranno nei 90 minuti regolamentari ad avere la meglio di Saka e compagni, si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se una delle due squadre segna più gol dell'altra durante i supplementari, viene dichiarata vincitrice. In caso di parità anche dopo i tempi supplementari, la squadra vincitrice viene decisa ai calci di rigore.

L'esibizione iniziale

Il gruppo musicale dei The Killers sarà protagonisti del pre show della finale di UEFA Champions League 2026. Tra l'altro, per presentare in anteprima lo spettacolo di quest'anno, la band è stata protagonista insieme a David Beckham di un nuovo cortometraggio intitolato "The Race Begins".

Le info utili

Tutte le informazioni utili per vivere al meglio questo atteso evento, anche direttamente sugli spalti, sono reperibili sul sito ufficiale della Uefa, cliccando nell'apposita sezione.