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Giro d'Italia 2026, 17^ tappa da Cassano d'Adda ad Andalo: percorso e altimetria

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Giro d'Italia

Il percorso odierno è lungo 202 chilometri, con un dislivello di 3.300 metri. La maglia rosa è sulle spalle di Jonas Vingegaard. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali

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Il Giro d’Italia 2026 prosegue con la 17esima tappa. Il percorso, lungo 202 chilometri, va da Cassano d'Adda ad Andalo. La maglia rosa è sulle spalle di Jonas Vingegaard che ieri ha vinto la tappa di montagna con arrivo a Carì (suo quarto successo personale). In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

La tappa di oggi

Tappa mossa senza asperità particolarmente difficili. Avvicinamento al lago d’Iseo pianeggiante. Dopo Iseo si scalano prima il Passo dei Tre Termini e poi la Cocca di Lodrino per entrare nella valle del Chiese sempre il leggera e costante ascesa. Dopo Tione di Trento, la strada diventa più articolata con carreggiata ristretta fino a San Lorenzo Dorsino, dove inizia la salita che porta a Molveno prima e Andalo poi, per affrontare il finale. Ultimi 11 km spezzati nettamente in due parti. Dopo il GPM di Andalo-Lever si percorre una discesa veloce, su strada larga e in parte di pendenza elevata. I successivi 6 sono in salita, prima leggera e poi marcata, che termina a 1.5 km dall’arrivo. Segue un falsopiano a scendere e il rettilineo finale in piano.

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La corsa rosa prende il via  l'8 maggio in Albania con un unico grande favorito. Il danese Jonas Vingegaard a caccia della 'Tripla corona' dopo i successi a Tour e Vuelta: un'impresa  che ancora manca al rivale e campione del mondo Pogacar. L'Italia sogna con Giulio Pellizzari, da molti accreditato come lo sfidante principale dell'alfiere della Visma-Lease a Bike. Alle loro spalle un manipolo di aspiranti al podio, dagli ex vincitori Bernal e Hindley agli outsider Gall e Adam Yates. Ecco i protagonisti più attesi

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