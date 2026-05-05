La corsa rosa prende il via l'8 maggio in Albania con un unico grande favorito. Il danese Jonas Vingegaard a caccia della 'Tripla corona' dopo i successi a Tour e Vuelta: un'impresa che ancora manca al rivale e campione del mondo Pogacar. L'Italia sogna con Giulio Pellizzari, da molti accreditato come lo sfidante principale dell'alfiere della Visma-Lease a Bike. Alle loro spalle un manipolo di aspiranti al podio, dagli ex vincitori Bernal e Hindley agli outsider Gall e Adam Yates. Ecco i protagonisti più attesi