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Giro d'Italia 2026, squadre e partecipanti: i favoriti per la maglia rosa. FOTO

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La corsa rosa prende il via  l'8 maggio in Albania con un unico grande favorito. Il danese Jonas Vingegaard a caccia della 'Tripla corona' dopo i successi a Tour e Vuelta: un'impresa  che ancora manca al rivale e campione del mondo Pogacar. L'Italia sogna con Giulio Pellizzari, da molti accreditato come lo sfidante principale dell'alfiere della Visma-Lease a Bike. Alle loro spalle un manipolo di aspiranti al podio, dagli ex vincitori Bernal e Hindley agli outsider Gall e Adam Yates. Ecco i protagonisti più attesi

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Mattarella incontra il tennis italiano: “Protagonisti nel mondo”. FOTO

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Roma - Italia, 4 maggio 2026: Sergio Mattarella. Un incontro speciale al Quirinale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella con le Nazionali italiane di tennis femminile e maschile, protagoniste di un’impresa straordinaria: la vittoria della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Talento, determinazione e spirito di squadra che fanno la storia dello sport italiano.

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