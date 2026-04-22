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Freccia Vallone 2026, vince Paul Seixas: la classifica finale

Sport
©Getty

A 19 anni, il ciclista francese è il più giovane vincitore di sempre della classica delle Ardenne. Secondo posto per lo svizzero Mauro Schmid e il britannico Ben Tulett

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È Paul Seixas il vincitore della 90esima edizione della Freccia Vallone, seconda delle tre Classiche delle Ardenne insieme alla Amstel Gold Race e alla Liegi-Bastogne-Liegi in programma domenica 26 aprile.

Il più giovane di sempre

Il ciclista francese del Decathlon CMA CGM Team, a 19 anni è il più giovane ciclista ad essersi mai aggiudicato la classica. Seixas ha preceduto lo svizzero Mauro Schmid e il britannico Ben Tulett. Cristian Scaroni è 11esimo, è il primo degli italiani, davanti al connazionale Filippo Zana.

I primi 10 della Freccia Vallone 2026

  • 1 Paul Seixas — Decathlon CMA CGM Team — 4:35:29
  • 2 Mauro Schmid — Team Jayco AlUla — +0:03
  • 3 Ben Tulett — Team Visma | Lease a Bike — s.t.
  • 4 Benoît Cosnefroy — UAE Team Emirates – XRG — s.t.
  • 5 Mattias Skjelmose — Lidl – Trek — +0:08
  • 6 Alex Baudin — EF Education – EasyPost — s.t.
  • 7 Ion Izagirre — Cofidis — +0:10
  • 8 Lenny Martinez — Bahrain – Victorious — s.t.
  • 9 Romain Grégoire — Groupama – FDJ — s.t.
  • 10 Andreas Kron — Uno-X Mobility — s.t.

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