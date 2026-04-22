Freccia Vallone 2026, vince Paul Seixas: la classifica finale

A 19 anni, il ciclista francese è il più giovane vincitore di sempre della classica delle Ardenne. Secondo posto per lo svizzero Mauro Schmid e il britannico Ben Tulett

È Paul Seixas il vincitore della 90esima edizione della Freccia Vallone, seconda delle tre Classiche delle Ardenne insieme alla Amstel Gold Race e alla Liegi-Bastogne-Liegi in programma domenica 26 aprile.

Il più giovane di sempre

Il ciclista francese del Decathlon CMA CGM Team, a 19 anni è il più giovane ciclista ad essersi mai aggiudicato la classica. Seixas ha preceduto lo svizzero Mauro Schmid e il britannico Ben Tulett. Cristian Scaroni è 11esimo, è il primo degli italiani, davanti al connazionale Filippo Zana.