Mondiali, pari Brasile, bene la Scozia. Oggi anche Germania e Olanda

Prosegue spedito il programma delle gare dei gironi dei Mondiali 2026. Nella notte italiana, il primo a scendere in campo è stato il Brasile di Carlo Ancelotti, contro il Marocco, per il gruppo C. In uno stadio gremito da 80.663 spettatori, fra cui molti vip, la Selecao si è fermata sull'1-1 dopo un match che l'ha vista in difficoltà nel primo tempo. Il Marocco, al suo terzo mondiale, ha aperto la partita in completo controllo, confermando la solidità della squadra. I giocatori sono apparsi scaltri e volenterosi nell'intimidire il Brasile. Al 21' i "Leoni dell'Atlante" sono passati in vantaggio con Ismael Saibari che ha scavalcato con un tocco morbido Alisson in uscita, approfittando di un passaggio di Brahim Diaz. La risposta verdeora è arrivata ben presto: al 31' un lampo di Vinicius Junior ha portato il Brasile alla parità, salvando l'esordio mondiale della Selecao. Alla sua cinquantesima presenza in nazionale, l'attaccante del Real Madrid ha ricevuto un assist da Bruno Guimares al limite dell'area, ha dribblato un difensore e ha segnato il gol della parità. Nel secondo tempo il risultato non si è sbloccato e alla fine la gara è terminata in pareggio.

La Scozia torna al Mondiale dopo 28 anni e comincia con una vittoria, battendo Haiti per 1-0 nella prima giornata dello stesso girone C, che comprende come detto anche Brasile e Marocco. Decisiva la rete di McGinn nel primo tempo, che ha regalato i tre punti e il primo posto a McTominay e compagni. La Scozia ha tenuto sin da subito il pallino del gioco, anche se Haiti non ha deciso di chiudersi in difesa ha anzi, ha provato a costruire anche in fase offensiva. Una volta arrivati nell'ultimo quarto di campo, però, i giocatori della selezione caraibica non sono riusciti ad impensierire gli avversari. Al 17' prima chance per la Scozia, con McTominay che fa tremare il palo con un tiro dalla distanza. Al 28' si sblocca la gara. Gannon-Doak mette in mezzo dalla destra per Che Adams, che da due passi calcia su Placide, la sfera arriva a McGinn, che calcia in porta e, dopo una deviazione, sigla l'1-0. Haiti cerca la rimonta, sfruttando anche una formazione avversaria che, in fase di non possesso, si mantiene bassa. Alla squadra di Mignè, manca però la freddezza sotto porta e la precisione negli ultimi metri di campo. La Scozia va negli spogliatoi in vantaggio e riesce a mantenerlo sino al termine della sfida, andando momentaneamente in testa al gruppo C, complice il pari tra Brasile e Marocco.

Il tonfo della Turchia di Montella

Un altro allenatore italiano ai Mondiali è Vincenzo Montella che però, nella gara inaugurale della sua Turchia contro l'Australia, valida per il gruppo D, è stata sconfitta dall'Australia per 2 a 0. Calhanoglu e compagni non sono riusciti ad imporsi sul gioco organizzato di Circati e soci e hanno subito le reti di Irankunda al 27' del primo tempo e di Metcalfe al 75'. Non è servito per i turchi nemmeno l'ingresso, nel secondo tempo, dello juventino Kenan Yildiz.

Oggi in campo Germania ed Olanda

C'è attesa, poi, per altre due big che scendono in campo nella serata italiana. Alle 19 è la volta della Germania che sfida la matricola Curacao, mentre alle 22 il match da seguire è quello tra Olanda e Giappone.