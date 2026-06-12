Mondiali 2026, su Whatsapp arriva l'emoji del pallone del torneo

L'app di messaggistica ha deciso di celebrare la Coppa del Mondo introducendo un aggiornamento che, all'invio in chat, trasforma l'iconica emoji del pallone da calcio nel Trionda, il pallone ufficiale della competizione
Per celebrare i Mondiali 2026, Whatsapp ha modificato l'emoji del classico pallone da calcio bianco con pentagoni neri rivestendolo con il design del Trionda, ovvero il pallone ufficiale della competizione.
Il Trionda è un omaggio a Messico, Stati Uniti e Canada
L'aggiornamento è il frutto di una collaborazione tra WhatsApp e Adidas, che permette agli utenti di inviare la faccina con il pallone da calcio in chat e vederla trasformarsi in una versione ispirata a quella dei Mondiali. Il Trionda è un omaggio alle tre onde che uniscono Messico, Stati Uniti e Canada, combinando rosso, verde e blu. Tra le particolarità, il pallone contiene un sensore interno capace di registrare i movimenti del pallone e, quindi, di aiutare gli arbitri e il Var a decidere su quanto avviene in campo. Meta ha annunciato anche l'arrivo di nuove esperienze legate alla Coppa, come gli effetti di chiamata speciali e i pacchetti di sticker. Non è la prima volta che la piattaforma introduce delle novità legate a grandi eventi globali, ma l'aggiornamento di un emoji così iconica come il pallone da calcio ha certamente attirato l'interesse di molti.