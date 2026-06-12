Mondiali 2026, su Whatsapp arriva l'emoji del pallone del torneo

Il Trionda è un omaggio a Messico, Stati Uniti e Canada

L'aggiornamento è il frutto di una collaborazione tra WhatsApp e Adidas, che permette agli utenti di inviare la faccina con il pallone da calcio in chat e vederla trasformarsi in una versione ispirata a quella dei Mondiali. Il Trionda è un omaggio alle tre onde che uniscono Messico, Stati Uniti e Canada, combinando rosso, verde e blu. Tra le particolarità, il pallone contiene un sensore interno capace di registrare i movimenti del pallone e, quindi, di aiutare gli arbitri e il Var a decidere su quanto avviene in campo. Meta ha annunciato anche l'arrivo di nuove esperienze legate alla Coppa, come gli effetti di chiamata speciali e i pacchetti di sticker. Non è la prima volta che la piattaforma introduce delle novità legate a grandi eventi globali, ma l'aggiornamento di un emoji così iconica come il pallone da calcio ha certamente attirato l'interesse di molti.