Mondiali, l'inglese stentato in campo dell'arbitro brasiliano Sampaio

Le espressioni dei calciatori hanno alimentato la viralità della scena

All'84esimo minuto di gioco, Sempaio è stato richiamato dal Var a rivedere sul monitor un fallo del centrocampista sudafricano Zwane. Dopo la visione, l'arbitro ha quindi tentato di informare i giocatori e gli 80mila spettatori dell'Estadio Azteca della sua decisione. Purtroppo però le parole in inglese non sono uscite in modo fluido e, anche a causa della forte pronuncia, il significato è divenuto quasi del tutto incomprensibile. Le espressioni perplesse degli atleti sudafricani, nell'assistere alla scena, hanno alimentato la comicità del momento, poi diventato virale su internet. Gli atleti hanno avuto modo di capire cosa stesse succedendo, solo dopo che Sempaio ha estratto il cartellino rosso, il secondo della serata e un record assoluto in un Mondiale. Sithole era infatti già stato espulso per fallo da ultimo uomo e nel finale è toccato al messicano Montes, sempre per gioco falloso. Al di là delle incomprensioni, il Messico è riuscito a vincere la prima partita dei Mondiali con un netto 2-0 contro i sudafricani, rimasti in nove per via, appunto, di due espulsioni.