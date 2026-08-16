Il team formato da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Anthea Sisio ha chiuso la gara con 151.796, cedendo lo scettro continentale alla Russia. Terzo posto alla Francia
Italia sul secondo gradino del podio nella gara a squadre degli Europei di ginnastica artistica femminile in scena a Zagabria. Il team azzurro formato da Manila Esposito, Elisa Iorio, Giulia Perotti, July Marano, Anthea Sisio ha chiuso la gara con 151.796, cedendo lo scettro continentale alla Russia, che si aggiudica l'oro. Dopo l'argento azzurro, l'ultimo scalino del podio è stato occupato dalla squadra francese, terza classificata.