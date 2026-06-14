Esordio deludente per Carlo Ancelotti e il suo Brasile ai mondiali di calcio. Il pareggio per 1-1 contro il Marocco non abbatte pero' l'italiano. "Non possiamo aspettarci che la squadra sia perfetta alla prima partita; la Coppa del Mondo non si vince alla prima gara", dice nella conferenza stampa post-partita. "La fiducia (nei giocatori) e' totale. Nel calcio non tutto va sempre per il verso giusto. Quando succede, dobbiamo offrire critiche costruttive. Questo e' solo l'inizio del percorso", aggiunge. Ancelotti ammette che i primi 45 minuti sono stati difficili per i sudamericani, che erano "un po' ansiosi", ma sottolinea il miglioramento registrato nel secondo tempo. "La squadra era ansiosa, abbiamo perso il possesso palla e c'era poco equilibrio in campo. Il secondo tempo e' stato molto meglio; miglioreremo per la prossima partita", contro Haiti venerdi' a Philadelphia, assicura.