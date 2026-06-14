Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermata sull'1-1 dopo un match che ha visto la Selecao in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21' con Ismael Saibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17' del primo tempo, in pieno recupero gli asiatici pareggiano con Khoukhi. Haiti-Scozia 0-1
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Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermata sull'1-1 dopo un match che ha visto la Selecao in difficoltà nel primo tempo. Andati in vantaggio al 21' con Ismael Saibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior (TUTTO IL CALENDARIO). Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Embolo su rigore porta avanti gli elvetici al 17' del primo tempo, in pieno recupero gli asiatici pareggiano con Khoukhi. Haiti-Scozia 0-1: il match si è giocato nel Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28' del primo tempo (LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI).
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Calcio: Mondiali, Qatar ferma la Svizzera su 1-1 nel recupero
Pareggio all'esordio per la Svizzera ai Mondiali. La Nazionale elvetica è stata fermata dal Qatar 1-1 nella prima giornata del gruppo B. A decidere la partita il calcio di rigore trasformato da Embolo al 16' e il pareggio, in pieno recupero, al 94', di Khoukhi. Con questo pareggio, Svizzera e Qatar raggiungono Canada e Bosnia a quota 1 nel girone. La squadra di Lopetegui festeggia un traguardo storico, conquistando il primo punto della propria storia in un Mondiale.
Ancelotti: partita difficile ma non può danneggiare il morale
"Bisogna ascoltare le critiche. Le critiche sono giustificate nei confronti della squadra che non ha giocato bene nel primo tempo. Ma siamo fiduciosi". Lo ha detto il ct del Brasile Carlo Ancelotti, dopo l'1 a 1 con il Brasile. "La squadra ha lottato molto fino all'ultimo momento, e credo sia abbastanza chiaro cosa dobbiamo fare meglio. Dobbiamo essere più aggressivi ed equilibrati nella fase offensiva. Non sono né deluso né soddisfatto. È stata una partita difficile", ma questo "non può danneggiare il morale della squadra".
Mondiali: Haiti-Scozia 0-1
La Scozia batte Haiti 1-0 nella gara d'esordio al Mondiale valida per il girone C. Il match si è giocato nel Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts. A firmare la rete della vittoria John McGinn al 28' del primo tempo.
Ancelotti, non si vincono alla prima partita
Esordio deludente per Carlo Ancelotti e il suo Brasile ai mondiali di calcio. Il pareggio per 1-1 contro il Marocco non abbatte pero' l'italiano. "Non possiamo aspettarci che la squadra sia perfetta alla prima partita; la Coppa del Mondo non si vince alla prima gara", dice nella conferenza stampa post-partita. "La fiducia (nei giocatori) e' totale. Nel calcio non tutto va sempre per il verso giusto. Quando succede, dobbiamo offrire critiche costruttive. Questo e' solo l'inizio del percorso", aggiunge. Ancelotti ammette che i primi 45 minuti sono stati difficili per i sudamericani, che erano "un po' ansiosi", ma sottolinea il miglioramento registrato nel secondo tempo. "La squadra era ansiosa, abbiamo perso il possesso palla e c'era poco equilibrio in campo. Il secondo tempo e' stato molto meglio; miglioreremo per la prossima partita", contro Haiti venerdi' a Philadelphia, assicura.