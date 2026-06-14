Introduzione
Un'isola caraibica di poco più di 150mila abitanti, parte del Regno dei Paesi Bassi, ha scritto una delle pagine più sorprendenti del calcio recente. Curaçao si è qualificata per la prima volta alla fase finale di un Mondiale, diventando il Paese meno popoloso ad arrivarci. Una nazionale giovanissima, fondata appena nel 2010, guidata da un tecnico olandese di lungo corso e composta quasi interamente da calciatori cresciuti nei Paesi Bassi. E il debutto con la Germania non ha deluso. Ecco chi sono e da dove vengono. (MONDIALI: LE NOTIZIE IN DIRETTA)
Quello che devi sapere
La qualificazione storica ai Mondiali 2026
Nella notte italiana del 19 novembre 2025 Curaçao ha conquistato il pass per la fase finale della Coppa del Mondo. Lo 0-0 ottenuto a Kingston contro la Giamaica è bastato alla piccola selezione caraibica per chiudere al primo posto il proprio girone CONCACAF con 12 punti in sei partite, uno in più proprio della Giamaica. Un traguardo mai raggiunto prima nella storia della federazione.
La nazione più piccola di sempre a un Mondiale
Con la qualificazione Curaçao è entrata direttamente nei libri dei record. Con meno di 200mila abitanti è diventata il Paese più piccolo mai approdato a una fase finale dei campionati del mondo. Il primato apparteneva fino a pochi giorni prima all'Islanda, che con circa 400mila abitanti si era qualificata ai Mondiali in Russia nel 2018.
Dov'è Curaçao: l'isola caraibica del Regno dei Paesi Bassi
Curaçao è una nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi, che comprende anche gli stessi Paesi Bassi, Aruba e Sint Maarten. Si trova nel Mar dei Caraibi meridionale, di fronte alle coste del Venezuela, ed è la più estesa e popolosa delle tre "isole ABC", insieme ad Aruba e Bonaire. Dista circa 60 chilometri dal Venezuela e ha una superficie complessiva di 444 chilometri quadrati, pari a circa due volte l'isola d'Elba.
Popolazione, lingue e capitale Willemstad
La capitale è Willemstad e la popolazione, stimata in circa 156mila abitanti, si concentra in larga parte nel capoluogo. Le lingue ufficiali sono l'olandese e il papiamento, una lingua creola che è l'idioma più diffuso sull'isola; accanto a queste si parlano anche inglese e spagnolo. I cittadini di Curaçao hanno il passaporto olandese, una condizione che spinge molti a trasferirsi nei Paesi Bassi per studiare o lavorare.
Una nazionale nata nel 2010
La nazionale è nata ufficialmente nel 2010, dopo la dissoluzione delle Antille Olandesi e la nascita di Curaçao come nazione costitutiva distinta del Regno dei Paesi Bassi. Nei suoi primi quindici anni di vita ha raccolto i primi risultati di rilievo: nel 2016 la prima qualificazione alla Gold Cup del 2017 e, nello stesso anno, la vittoria della Coppa dei Caraibi, primo trofeo della sua storia. Nel ranking FIFA occupa l'82ª posizione, mentre il piazzamento più alto mai raggiunto è il 68° posto del luglio 2017.
Il legame con l'Olanda: i giocatori e il ct Advocaat
Il rapporto stretto con i Paesi Bassi si riflette nella rosa. Tutti i giocatori sono nati in Olanda, con l'unica eccezione di Tahith Chong, nato e cresciuto sull'isola. Tra i convocati figura anche il ventunenne Livano Comenencia, centrocampista dello Zurigo con un passato nella Juventus Next Gen. In panchina siede l'esperto tecnico olandese Dick Advocaat, che però è stato costretto a saltare la partita decisiva per motivi familiari nei Paesi Bassi.
Lo scuolabus diventato simbolo
L'immagine che ha fatto il giro del mondo racconta lo spirito della squadra. Durante i preparativi, i giocatori sono arrivati allo stadio a bordo di un vecchio scuolabus, cantando su un mezzo senza finestrini e dipinto di blu come la bandiera nazionale. Le scene, con musica ad alto volume e atmosfera da gita scolastica, hanno conquistato i social e i media internazionali, in netto contrasto con i lussuosi pullman delle nazionali più blasonate.
Blue Wave, il soprannome della squadra
La nazionale è conosciuta con soprannomi che richiamano il colore della bandiera. Viene chiamata "Blue Wave", l'onda blu, ma è nota anche come "Familia Azul". Il merito della crescita recente viene attribuito in larga parte all'influenza olandese, che ha portato sull'isola allenatori di primo piano.
Il girone e il calendario al Mondiale
Al Mondiale 2026 Curaçao è stata inserita nel Gruppo E con Germania, Ecuador e Costa d'Avorio. Dopo l'esordio contro la Germania di oggi, domenica 14 giugno, seguono Ecuador-Curaçao il 21 giugno alle 02:00 al Kansas City Stadium e Curaçao-Costa d'Avorio giovedì 25 giugno alle 22:00 al Philadelphia Stadium. Tra le insidie, anche la stanchezza: Curaçao sarà la nazionale costretta a viaggiare di più nel torneo, oltre 10mila chilometri per tre partite.