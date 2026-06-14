Curaçao è una nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi, che comprende anche gli stessi Paesi Bassi, Aruba e Sint Maarten. Si trova nel Mar dei Caraibi meridionale, di fronte alle coste del Venezuela, ed è la più estesa e popolosa delle tre "isole ABC", insieme ad Aruba e Bonaire. Dista circa 60 chilometri dal Venezuela e ha una superficie complessiva di 444 chilometri quadrati, pari a circa due volte l'isola d'Elba.

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