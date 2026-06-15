Mondiali, la Svezia a valanga. Costa d'Avorio in extremis sull'Ecuador

Mondiali, la Svezia travolge la Tunisia. Costa d'Avorio in extremis sull'Ecuador. LIVE
Dopo la goleada rifilata dalla Germania a Curaçao e il pari tra Olanda e Giappone, altri due match nella notte italiana. Diallo risolve al 90' la sfida del Gruppo E a favore degli ivoriani, mentre gli scandinavi si impongono con un rotondo 5-1: a segno due volte Ayary, di madre tunisina, oltre a Gyokeres, Isak e Svandberg. Oggi l'esordio dei campioni d'Europa della Spagna: storica prima volta per Capo Verde. In serata il Belgio affronta l'Egitto
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Allarme Brasile dopo il pari per 1-1 al debutto col Marocco, ma Ancelotti predica calma; parte male Montella: Turchia ko 2-0 con l'Australia dell'altro ct italiano Circati; Germania-Curacao 7-1, Olanda-Giappone 2-2; Costa d'Avorio-Ecuador 1-0; Svezia-Tunisia 5-1; stasera Spagna-Capo Verde e Belgio-Egitto. (TUTTO IL CALENDARIO).
(LE CLASSIFICHE DI TUTTI I GIRONI).
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Svezia a valanga. Costa d'Avorio al fotofinish sull'Ecuador. Oggi c'è la Spagna
Nel secondo incontro del Gruppo F gli scandinavi travolgono 5-1 la Tunisia. A segno due volte Ayari contro il Paese della madre, in gol anche Gyokeres, Isak e Svandberg. Nella sfida del Gruppo E agli ivoriani basta il timbro di Diallo al 90' per superare l'Ecuador e raggiungere la Germania in vetta: due traverse per i sudamericani. Oggi esordio di Spagna e Belgio: i campioni d'Europa protagonisti dello storica prima volta di Capo Verde.
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Allenatore Iran critica la Fifa: "Doveva garantire più armonia per noi"
"Il calcio dovrebbe portare gioia e unire le persone. L'organizzazione di questa Coppa del mondo avrebbe dovuto garantire un'at́mosfera migliore per i miei giocatori". L'allenatore della nazionale iraniana, Amir Ghalenoei, non si è fatto problemi a criticare la Fifa nella sala stampa del Sofi Stadium di Los Angeles, dove domani la squadra persiana giocherà la prima partita contro la Nuova Zelanda. A pochi minuti dall'ultimo annuncio di un accordo nel conflitto tra Washington e Teheran da parte del presidente americano Donald Trump, il ct e l'attaccante iraniano Mehdi Taremi sono comparsi davanti ai giornalisti dopo aver affrontato il viaggio da Tijuana, in Messico: "Grazie per queste domande non solo tecniche e sportive: mi fate capire che avete compreso tutto quello che abbiamo passato", ha detto Ghalenoei.
Mondiali: Costa d'Avorio-Ecuador 1-0
La Costa d'Avorio batte 1-0 l'Ecuador nella prima giornata del Gruppo E dei Mondiali di calcio 2026. Decide al 90' il gol di Amad Diallo.
Mondiali: Svezia-Tunisia 5-1
La Svezia batte 5-1 la Tunisia nella prima giornata del Gruppo F dei Mondiali di calcio 2026. In rete per gli scandinavi Yasin Ayari (7' e 90+6'), Alexander Isak (30'), Vyktor Gyokeres (59') e Mattias Svanberg (84'). Per i nordafricani il gol della bandiera è di Omar Rekik (43').